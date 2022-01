Już w lutym Windows 11 doczeka się wsparcia aplikacji z Androida i nowej wersji m.in. Notatnika

Microsoft serwuje coraz więcej nowości w swoim ostatnim systemie operacyjnym. Premiera Windowsa 11 może i nie poszła wszystkim tak gładko jak można by tego oczekiwać, ale z każdą aktualizacją jest coraz mniej powodów do narzekań. A w lutym użytkownicy mają otrzymać wypatrywane od dawna nowości.

Odświeżony Media Player i Notatnik już w lutym trafią do Windowsa 11

Dzisiaj na blogu Microsoftu pojawiły się zapowiedzi szykowanych na najbliższe tygodnie zmian. I niewątpliwie jedną z najważniejszych będą nowe wersje systemowych aplikacji: Notatnika oraz Media Playera. Obie doczekają się kompletnego redesignu, a co ważniejsze - będą lepiej zintegrowane wizualnie z systemem. Mają też doczekać się ciemnych wariantów. Ponadto systemowy pasek zadań doczeka się opcji wyciszania, a także wyświetlania godziny także na dodatkowym monitorze. Ponadto najnowsza aktualizacja ma także zaoferować przywrócenie opcji przeciągnij-i-upuść, która obecnie... po prostu nie działa. Ale z dobrych wiadomości: udostępnianie ekranu podczas wideorozmów po aktualizacji ma być znacznie łatwiejsze.

Wkrótce każdy będzie mógł też sprawdzić aplikacje z Androida na Windowsie 11

Nadchodząca aktualizacja przyniesie także wsparcie dla aplikacji z Androida. Jeżeli macie nadzieję na perfekcyjną, finalną, wersję produktu to... jeszcze nie teraz. Ich obsługa się pojawi, ale we wpisie opcja ta jasno nazywana jest "public preview", czyli krótko mówiąc - będzie to wersja testowa. Po raz pierwszy opcję tę Microsoft udostępnił testerom ubiegłej jesieni, oferując wsparcie niewielkiego pakietu aplikacji ze sklepu Amazona. Jak będzie wyglądała kompatybilność w wersji, która zostanie udostępniona w najbliższych dniach - jeszcze nie wiadomo, ale pewnym jest, że do finalnego kształtu jeszcze trochę.

Kiedy można spodziewać się aktualizacji Windowsa 11? W przyszłym miesiącu

Wszystkie wymienione wyżej nowości mają trafić do użytkowników Windowsa 11 już w przyszłym miesiącu. Microsoft nie podaje żadnych konkretnych dat.