Czy Microsoft powróci do Windowsa na smartfony? Marne szanse. Nie przeszkadza to jednak w próbach przeniesienia "okienek" na sprzęty mobilne amerykańskiej firmy. Jednak zamiast Windowsa na Surface Duo, lepiej zainstalować Androida 11.

Windows Mobile, Windows Phone, Windows 10 Mobile. W nazewnictwie autorskiego systemu dla urządzeń mobilnych Microsoftu można się pogubić. Wielu wspomina ten system z sympatią, jednak ślad po nim zaginął wraz z oficjalnym zakończeniem wsparcia 10 grudnia 2019 r. Jednak już wtedy smartfony z Windows Mobile pamiętali tylko nieliczni. Rynek zdominowany przez Androida i iOS dał jasny sygnał Microsoftowi, że lepiej skupić się na wsparciu aplikacjami tych obu systemów, niż rozwijać dalej swój własny. I to się opłaciło. Jednak pamięć o Windowsie na smartfonie/tablecie trwa. Przypomina nam o tym Gustave Monce, który już w zeszłym roku chwalił się, że udało mu się zainstalować... Windows 10X na Lumii 950XL z 2015 r. - smartfonie z Windows 10 Mobile. Kilka miesięcy później na tym samym telefonie pokazał uruchomiony system Windows 11.

Gustave Monce powraca z pomysłem instalowania Windowsa 11 na urządzeniach mobilnych Microsoftu. Tym razem padło na Surface Duo, które z Windows 10 Mobile ma niewiele wspólnego. Składane urządzenie będące połączeniem smartfona z tabletem na rynek trafiło z Androidem 10 na pokładzie, więc zainstalowanie na nim działającego systemu Windows to nie lada wyzwanie. Monce podaje, że na ten moment udało mu się uruchomić instalator systemu. To niewiele, ale pomysłodawca się nie poddaje i zapowiada, że dołoży wszelkich starań, by uruchomić działającego Windowsa na składaku Microsoftu.

Windows 11 na Surface Duo? Lepiej zaktualizować go do Androida 11

I o ile Windows 11 na Microsoft Surface Duo w pełnej wersji raczej nigdy nie będzie funkcjonalny (chyba, że Gustave Monce nas jeszcze czymś zaskoczy) tak na składanej hybrydzie smartfona i tabletu amerykańskiego giganta technologicznego warto zainstalować Androida 11. Aktualizację... która pojawiła się zaledwie kilkanaście dni temu. Surface Duo słynie z tego, że oprócz fantazyjnego wyglądu, nie jest przyjemny w obsłudze. A głównie za sprawą fatalnie zoptymalizowanego systemu operacyjnego, który w żaden sposób nie oddawał mocy drzemiącej w urządzeniu. A trzeba przypomnieć, że wydany w 2020 r. Duo działa pod kontrolą Snapdragona 855 wspieranego przez 6 GB pamięci RAM. I choć wszystkie zasoby przeznaczone są na obsługę dwóch ekranów, tak Android 10, który był instalowany fabrycznie nie zdawał w egzaminu.

Android 11 stara się rozwiązać wiele problemów Surface Duo - w tym jeden, najważniejszy. System ten wprowadził natywne wsparcie urządzeń z wieloma ekranami. W Android 10 na Surface Duo odpowiadało za to specjalne API stworzone z myślą o tym składaku. jednak nie spełniało ono oczekiwań, a twórcy aplikacji albo o nim nie wiedzieli, albo zwyczajnie nie zaprzątali sobie tym głowy. Dzięki najnowszej aktualizacji problemy te zostało rozwiązane, co potwierdza wiele komentarzy dostępnych w sieci. Szkoda tylko, że jego właściciele musieli tak długo czekać. Udostępnienie Androida 11 w czasie, gdy konkurencja aktualizuje swoje smartfony i tablety do Androida 12, wydaje się śmieszne, jednak programistom z Microsoftu udało się sprawić, że Surface Duo nabiera wiatru w żagle i w końcu jest sprzętem, na którym można wygodnie pracować. Pod warunkiem, że jego właściciele nie znaleźli alternatywy.