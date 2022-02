Funkcje opcjonalne w Windows. Co można zyskać dzięki nim?

Załóżmy, że przechodzimy do listy funkcji opcjonalnych i włączamy dosłownie wszystko. Co dzieje się wtedy? Okazuje się, że system jest niepotrzebnie obciążony rzeczami, których wcale nie musimy używać - może pracować wolniej oraz mniej stabilnie. Co więcej, może okazać się że otwieramy komputer na zagrożenia - wystarczy, że dowolna technologia na której bazują funkcje opcjonalne została rozpracowana przez cyberprzestępców, a nagle okazuje się że nieobecna wcześniej "tylna furtka" do naszych danych zostaje otwarta. Uruchomienie wszystkich funkcji opcjonalnych lub tych, które nie są nam potrzebne nie jest więc roztropne i z powodu powyższych problemów, nie powinno być robione.

W Windows 10, aby uruchomić okienko, w którym możliwe jest zainstalowanie funkcji opcjonalnych - wystarczy wcisnąć klawisz Windows + R (Uruchom) i wpisać "optionalfeatures". Pojawi się lista dostępnych komponentów. Ta sama metoda i ta sama komenda zadziała w przypadku Windows 11, ale... można szybko odkryć że jest jeszcze jedno miejsce z funkcjami opcjonalnymi. To ścieżka Ustawienia -> Aplikacje -> Funkcje opcjonalne -> Dodaj funkcję opcjonalną.

Ze względu na to, że wersje systemów Windows różnią się składnikami, użytkownicy wariantów Home i Professional zobaczą nieco inaczej skonstruowaną listę!

Z niektórych funkcji opcjonalnych zadowoleni będą programiści, którzy będą potrzebowali konkretnych środowisk uruchomieniowych (np. .NET Framework), aby móc tworzyć, rozwijać i testować swoje projekty. Chociażby Windows Subsystem for Linux (WSL), środowisko służące do uruchamiania "Linuksa w Windowsie" gdzie można swobodnie m. in. przenosić pliki między Windows oraz Linuksem oraz testować oprogramowanie w takim mechanizmie, to jedna z funkcji, które można "dołożyć" do puli dostępnych w Windows 10 lub Windows 11. W przypadku tego drugiego, nieco dziwi brak konsekwencji w spójności: dodatkowe możliwości OS-u powinny być dostępne do zainstalowania w jednym miejscu - nie dwóch osobnych.

W przypadku Windows 11, ścieżka Ustawienia -> Aplikacje -> Funkcje opcjonalne -> Dodaj funkcję opcjonalną i tamtejszy ekran pomijający już umierający Panel Sterowania, to możliwość zainstalowania czcionek dodatkowych np. dla niestandardowych języków o bardzo enigmatycznych dla nas alfabetach.

Wśród dodatkowych funkcji systemów Windows, można znaleźć między innymi DirectPlay, klienta Telnet - obecnie rzadko już wykorzystywanej technologii, serwer kolejek komunikatów MSMQ, rzutowany system plików w Windows oraz wiele innych. Co więcej, można aktywować serwer OpenSSH, przeglądarkę plików XPS, a nawet włączyć protokół IrDA. Młodsi użytkownicy Antyweba nie będą wiedzieć, o cóż takiego chodzi - port podczerwieni był kiedyś szeroko wykorzystywanym protokołem łączności. Był powolny i niewygodny i obecnie już rzadko się go używa. Mnóstwo telefonów przed smartfonami miało porty podczerwieni - niektóre smartfony mają je do dzisiaj. W określonych przypadkach konieczne będzie uruchomienie narzędzi do automatycznego testowania przeglądarki Microsoft Edge oraz użycie nasłuchiwania aktualizacji tras wysyłanych przez routery używających RIPv1. Oczywiście, jest tego znacznie więcej i wielu użytkowników, szczególnie takich, którzy nie potrzebują specjalistycznych narzędzi - najprawdopodobniej nigdy z tego nie skorzysta.

Za pomocą funkcji opcjonalnych można również... wyłączać konkretne opcje

I jeżeli nie podoba Ci się Windows Media Player (obecnie, może być tak że mało kto zauważy jego istnienie...), możesz go wyłączyć, aby oszczędzić zasoby. "Drukuj do PDF" to opcja, która pozwala przetworzyć w prosty sposób drukowalny dokument do PDF i też można wyłączyć. PowerShell też jest czymś, co można wyłączyć - tego też jest trochę więcej i warto sprawdzić w wyżej podanych lokalizacjach, co takiego jeszcze można zdezaktywować. Windows może zaskoczyć i w sumie - dobrze jest wiedzieć również o niektórych mniej uczęszczanych funkcjach oraz obszarach.