Koniec "promocji"! Tak mogłeś w łatwy sposób aktywować Windows 11. Już nie możesz

A zatem - ścieżka instalacji umożliwiająca uzyskanie bezpłatnych aktualizacji z Windows 7 i 8 do nowszych wersji Windows, takich jak Windows 10 czy Windows 11, jest już zamknięta. Historia sięga roku 2015, kiedy Microsoft wprowadził roczne okno darmowych aktualizacji dla użytkowników Windows 7 i 8, którzy chcieli przesiąść się na Windows 10. To była okazja, którą wielu wykorzystało, aby uzyskać dostęp do nowego systemu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Oferta niby skończyła się 29 lipca 2016 roku, ale Microsoft dalej nie zamykał tej możliwości - najpewniej po to, aby uzyskać jak najszybszą adopcję najnowszych OS-ów. Tyle, że koniec - nie ma. Microsoft nie musi się już z nikim ścigać, nawet ze sobą. A więc - cała ta "promocja" nie ma sensu, a Microsoft ma na siebie po prostu zarabiać. I tak jestem w szoku, że to trwało tak długo.

Ekran aktywacyjny Windows 11 w Ustawieniach

Tak już nie pokorzystasz sobie z Windows 11. Spóźniłeś się? Żałuj

Nie można już dokonać aktualizacji z Windows 7, 8 lub 8.1 do Windows 10 ani 11, korzystając ze starych kluczy licencyjnych. Niektórzy twierdzą, że starsze klucze wciąż mogą aktywować Windows 11 w wersji 22H2. Wygląda jednak na to, że nowe instalacje Windows 11 w tej wersji zaczynają odrzucać takie klucze, co świadczy o tym, że Microsoft stara się zamknąć i tę lukę.

Ci, którzy będą chcieli przesiąść się na wyższą wersję Windows - muszą zaakceptować, że od teraz będzie to wymagało zakupu oficjalnego klucza licencyjnego. Ale spokojnie, do większości nowych maszyn, system jest dodawany "za darmo", to znaczy - system jest wliczony w cenę urządzenia i możesz go mieć sobie dożywotnio - chyba, że Microsoft uzna, że masz zbyt stare podzespoły i... nowy Windows nie jest dla Ciebie. Natomiast często jest tak, że Microsoft "straszy", a potem i tak są tacy, co zainstalują OS-y na "niewspieranych" maszynach. Nie zdziwię się, jeżeli ktoś nie znajdzie innej drogi do aktywowania Windowsów na starych kluczach. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że takie praktyki są nielegalne i można za to odpowiedzieć przed sądem. Kradzież oprogramowania to przestępstwo.

A tu Microsoft powiadomił o nieaktywujących się już nowszych Windowsach za pomocą starych kluczy z Windows 8.1 i Windows 7. Według PR-owców, pewnie nie nadawało się to na oficjalnego bloga. ;)