Tego jeszcze nie było. Z AI porozmawiasz w windowsowskim... Terminalu!

Pokaz miał miejsce podczas godzinnej dyskusji z programistami, gdzie Microsoft zaprezentował pierwsze efekty swojej pracy. Integracja GitHubowego Copilota z Terminalem ma na celu usprawnienie pracy z wierszem polecenia wśród użytkowników, którzy preferują nieco inny styl komunikacji, lub po prostu wymagają podpowiedzi ze strony chatbota w trakcie obcowania z wierszem polecenia.

Niezwykle istotnym aspektem tej integracji jest zdolność AI do rozpoznawania kontekstu. Bez względu na to, czy używasz PowerShella, czy po prostu Wiersza Polecenia, sztuczna inteligencja dostosuje swoje odpowiedzi, dostarczając użytkownikom odpowiednich sugestii.

Nawet tam Microsoft chce, aby komunikacja użytkownika z tą chyba najbardziej "nieprzystępną" (choć bardzo precyzyjną) formą obsługą OS-u odbywała się w sposób jak najbardziej naturalny. Gdy nie jesteś pewien, którego polecenia powinieneś użyć lub zwyczajnie masz problemy z jego składnią - AI zasugeruje odpowiednie zmiany, podpowie Ci parę rzeczy i nawet wykona niektóre operacje w Twoim imieniu. Brzmi ciekawie? Owszem.

W trakcie prezentacji pokazano, w jak prosty sposób możliwe jest wyświetlenie listy katalogów na dysku za pomocą konwersacji z AI. To znacząco zbliża nas do eliminacji konieczności zapamiętywania skomplikowanych poleceń lub przeprowadzania ich uciążliwych poszukiwań. Trzeba przyznać, że Microsoft nie ustaje w znajdowaniu kolejnych zastosowań dla sztucznej inteligencji, która zaczyna odgrywać coraz większą rolę w systemie Windows.

Naturalna konwersacja ponad wszystko

Czat z AI działa w sposób przypominający naturalną konwersację. Wybierając wiadomość na czacie, nie powoduje to automatycznego wykonania polecenia. Zamiast tego użytkownik ma możliwość modyfikacji polecenia, wprowadzenia własnych zmiennych lub przejrzenia innych sugestii AI przed podjęciem ostatecznej decyzji. To akurat absolutnie konieczne - tak, aby mieć pełną kontrolę nad tym, co chcemy zrobić za pomocą wiersza polecenia.

Choć dokładny harmonogram aktualizacji AI dla Terminala w Windows 11 pozostaje tajemnicą, Microsoft obiecuje, że nowości te pojawią się jeszcze w tym roku. Microsoft zdecydowanie nie odpuszcza i wygląda na to, że ten dopiero się... rozkręca. Jest jeszcze mnóstwo miejsc, w których sztuczna inteligencja może się pojawić i skoro MS ma plan na to, aby usprawnić Terminal za pomocą AI, to w kolejce są zapewne również inne metody wsparcia popularnych narzędzi. Nikt nie myślał na przykład o tym, że Paint może kiedykolwiek wykorzystać potencjał DALL-E - a tu proszę! Okazuje się, że dla giganta nie ma żadnych granic w zakresie użycia sztucznej inteligencji - ale to absolutnie nie dziwi. Microsoft wrzucił do OpenAI zbyt dużo pieniędzy, by teraz tego nie wykorzystać.