Windows 11 Moment 4 trafi do nas 26 września. Sprawdź jak go zainstalować wcześniej

Microsoft narzucił sobie całkiem konkretną "roadmapę" dostarczania uaktualniania Moment 4 dla komputerów z Windows 11. 23 września uaktualnienie trafiło do testerów systemu Windows w kanale Release Preview. To był ostatni etap testów przed jej publicznym wydaniem. 26 września natomiast ma nastąpić swego rodzaju sprawdzian. Windows 11 Moment 4 od tej chwili będzie dostępny jako opcjonalna aktualizacja w kanale stabilnym. Aby zainstalować aktualizację, wystarczy wtedy przejść do Windows Update i przejść do aktualizacji opcjonalnych.

10 października Moment 4 będzie już częścią październikowego "Patch Tuesday" dla wszystkich użytkowników systemu Windows 11, którzy nie zmodyfikowali ustawień Windows Update.

Jak zaktualizować Windows 11 do Moment 4 wcześniej?

Jeżeli nie chcesz czekać do 26 września (tak, jak ja) - otwórz Ustawienia, a następnie wybierz Windows Update > Niejawny program testów systemu Windows.

Kliknij "Rozpocznij" i połącz swoje konto Microsoft lub zaloguj się do niego, jeśli korzystasz z profilu lokalnego.

Wybierz ostatnią opcję, naciśnij kontynuuj i uruchom ponownie komputer. Następnie włącz raz jeszcze Windows Update i naciśnij "Sprawdź aktualizacje". Poczekaj, aż system pobierze i zainstaluje Windows 11 Moment 4 Update.

Musisz jednak o czymś pamiętać

Niewydane jeszcze dla wszystkich uaktualnienia mogę mieć w sobie mniejsze lub większe błędy. Jeżeli chcesz mieć pewność, że korzystasz z możliwie najbardziej stabilnego OS-u, nie implementuj tak aktualizacji nowych wersji Windows przynajmniej na "produkcyjnych" maszynach - czyli takich, od których zależy większość Twojej pracy. Natomiast, jeżeli dysponujesz maszyną, która może stanowić sama w sobie urządzenie, w którym zapoznasz się z nowymi funkcjami Windows przed ich oficjalnym wydaniem - śmiało instaluj. Naprawdę warto zapoznać się z tym, co szykuje dla nas Microsoft przed tym, gdy ostatecznie trafi to do naszych pecetów. Ja już instaluję! Pamiętajcie jednak, że nie odpowiadamy za żadne szkody, które powstały w wyniku instalacji wersji testowych Windows - zachęcamy do tego jedynie entuzjastów i co więcej, zalecamy robienie tego głównie na tych maszynach, które nie są urządzeniami, na których opieramy naszą codzienną pracę.