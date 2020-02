Windows 10X będzie kompatybilny z aplikacjami UWP, PWA oraz Win32. To oznacza, że bez przeszkód zainstalujemy programy i gry nie tylko ze Sklepu Microsoft, ale również z innych źródeł – lekcja z wcześniejszych potknięć została wyciągnięta. Każda z aplikacji (32 i 64-bitowe) będzie uruchamiana w odrębnym kontenerze.

Ze względu na obecność dwóch ekranów i możliwość skorzystania z dodatkowych akcesoriów jak klawiatura, która zasłoni tylko część jednego z nich, Microsoft przygotował wynalazek o nazwie WonderBar. Jest to obszar ponad klawiaturą, który będzie mógł być używany do przeróżnych celów. Może posłużyć za dodatkową powierzchnię do wprowadzania treści (np. odręcznie), sterowania multimediami (systemowe kontrolki będą wyświetlane np. w odniesieniu do aplikacji Spotify) czy wyświetlania miniaturki filmu z innej aplikacji.







Obiecująco zapowiada się udzielenie dostępu deweloperom do 50% tej powierzchni przy użyciu konkretnych API. To rozwiązanie przypomina odrobinę Touchbar w nowych MacBookach i dodatkowy ekran w takich laptopach jak Asus Zenbook Duo, dlatego liczę że ustandaryzowanie takiej funkcji pozwoli jej bardziej rozwinąć skrzydła.

Na sam koniec zostawiłem niespodziankę w postaci nowego eksploratora Windows, który to zaszyty jest już w Windows 10, ale nie został jeszcze aktywowany. To właśnie on będzie domyślnym menadżerem plików w Windows 10X i choć wizualnie wydaje się bardziej spójny, niż ten który Windows 10 odziedziczył po poprzednikach, to mam wrażenie, że jest on jeszcze zbyt mało rozwinięty, by mógł na klasycznych maszynach zastąpić aktualną wersję. Poczekamy, zobaczymy.

Anulowany w 2010 Microsoft Courier mógł być największym rywalem iPada. Zaprezentowany kilka lat później Windows RT powinien działać i wyglądać tak, jak zakłada projekt Windows 10X, bo łączy w sobie wszechstronność Windowsa z mobilnymi, nowoczesnymi rozwiązaniami. Jestem ciekaw, jak potoczyłaby się droga iPada i tabletu Microsoftu, gdyby to wszystko zostało rozegrane inaczej. Zarobek dla Microsoftu mógłby pojawić się z sektora biznesowego, gdzie firmy wybierałyby jako tablety urządzenia firmy z Redmond, bo byłby to ten sam ekosystem co miliony komputerów i laptopów z okienkami. A dzisiaj, jak wiemy, trudno spojrzeć na cokolwiek innego niż iPad w kategorii tabletów.

Źródło, obrazki: mspoweruser (1,2,3)