Nie instalujcie tej aktualizacji Windows 10 – powoduje poważne problemy

W obecnych okolicznościach wskazane jest więc, by wstrzymać aktualizacje Windows 10 co najmniej na kilkanaście najbliższych dni. Zrobicie to przechodząc po kolei do Ustawień, sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie klikniecie na Wstrzymaj aktualizacje. W moim przypadku widniała informacja o dostępności aktualizacji KB4541335 do pobrania, ale udało mi się tego uniknąć.

Źródło: thewincentral.com