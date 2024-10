WiFi 7 od TP-Link. Szybka i niezawodna sieć bezprzewodowa na wyciągnięcie ręki

Rozwój technologii bezprzewodowych sieci WiFi w ostatnich latach jest czymś, o czym na co dzień nie myślimy. Coraz więcej urządzeń w naszych domach wykorzystuje bezprzewodową sieć do komunikacji z internetem i zależy nam przede wszystkim na tym, by nie odczuwać spadków przepustowości ani komfortu użytkowania internetu – bez względu na to, z jakiego sprzętu w danym momencie korzystamy. Wprowadzenie pasma 5 GHz umożliwiło korzystanie z szerszych kanałów, co zwiększa transfer danych. Standard WiFi 6, który na rynku zadebiutował w 2019 r., zwiększył możliwości sieci bezprzewodowych, oferując jednocześnie osiągnięcie prędkości transferu rzędu 1 Gb/s, co odpowiada typowemu połączeniu przewodowemu LAN.

Na rynku jest już dostępne WiFi 6E obsługujące pasmo 6 GHz, co podwaja przepustowość do 2 Gb/s przy użyciu pasma 160 MHz. Warto jednak zaznaczyć, że podawane przez producentów teoretyczne wartości często nie odzwierciedlają rzeczywistości, gdyż sumują przepustowość z różnych zakresów. Rzeczywiste wysokie prędkości można osiągnąć dopiero dzięki standardowi WiFi 7 (802.11be), który także wykorzystuje pasmo 6 GHz, ale umożliwia połączenie kilku kanałów zajmujących pasmo 320 MHz, co przy nowej modulacji sygnału pozwala na transfery rzędu 11,5 Gb/s na jednym takim kanale.

WiFi 7 to nie przyszłość. Szybka i stabilna sieć bezprzewodowa już dostępna

Główna różnica między WiFi 6/6E, a WiFi 7, tkwi w metodzie przesyłania danych. Tradycyjne urządzenia WiFi korzystają z jednego kanału w określonym paśmie. WiFi 7, dzięki technologii Multi-Link Operation (MLO), umożliwia jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych przez różne pasma częstotliwości, co znacząco zwiększa przepustowość nawet do teoretycznych 46 Gb/s.

Kolejną cechą WiFi 7 jest zastosowanie modulacji 4096-QAM, zamiast 1024-QAM wykorzystywaną w WiFi 6/6E. Modulacja QAM (Quadrature Amplitude Modulation) pozwala na przesyłanie większej ilości informacji poprzez zmianę amplitudy i fazy sygnału radiowego. WiFi 6 i 6E wykorzystują modulację 1024-QAM, co pozwala na przesyłanie 10 bitów na symbol. WiFi 7, dzięki 4096-QAM, sprawia, że symbol może przenosić 12 bitów, co zwiększa efektywność wykorzystania pasma o 20%.

Dzięki WiFi 7, czynności takie jak strumieniowanie wideo w jakości 4K/8K, korzystanie z rzeczywistości wirtualnej czy granie w chmurze stają się jeszcze bardziej komfortowe. Zwiększona przepustowość, mniejsze opóźnienia oraz większa stabilność połączenia, wynikające z jednoczesnego wykorzystania kilku pasm, znacząco poprawiają jakość z korzystania ze sprzętów łączących się z siecią bezprzewodowo. WiFi 7 zapewnia także większą pojemność, co jest istotne w kontekście rosnącej liczby urządzeń korzystających z bezprzewodowego połączenia, w tym sprzętu AGD, inteligentnych systemów domowych oraz smartfonów, czy tabletów. Dzięki tej technologii możemy mieć pewność, że wszystko, co przyłączymy do sieci, będzie działać niezawodnie.

TP-Link z urządzeniami WiFi 7. Zapewnią stabilne i szybkie połączenie z internetem

Chcecie skorzystać z WiFi 7, jednak nie wiecie, jakie sprzęty sieciowe oferuję tę technologię? Z pomocą przychodzi firma TP-Link, która do swojej oferty wprowadza cały zestaw urządzeń wspierających bezprzewodową łączność nowej generacji. Najmocniejszym i najbardziej zaawansowanym routerem z WiFi 7 ofercie TP-Link jest Archer BE800, który na Antyweb recenzowaliśmy już w sierpniu tego roku. Działanie sieci na nim bazującej wypadło wręcz wzorowo. W recenzji doceniliśmy także możliwość utworzenia dodatkowej sieci bezprzewodowej dedykowanej tylko obsłudze sprzętów IoT.

TP Link Archer BE800

A wszystko to dzięki trzypasmowemu WiFi z 12 strumieniami danych o łącznej prędkości do 19 Gb/s (do 11520 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 5760 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 1376 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Urządzenie wyposażone jest również w dwa porty 10G WAN/LAN, cztery porty LAN 2,5G i jeden port USB 3.0. Jeden z portów WAN/LAN to port typu combo RJ45/SFP+, dzięki czemu TP-Link Archer BE800 jest dostosowany do obsługi zarówno połączenia z wykorzystaniem przewodu miedzianego, jak i światłowodowego. A to nie wszystko, gdyż nietypowa obudowa routera posiada wbudowany ekran LED, który może wyświetlać m.in. informacje pogodowe, godzinę, personalizowane teksty lub emotikony z ponad 3000 spersonalizowanych grafik.

TP-Link Archer BE550

TP-Link w swojej ofercie ma też router Archer BE550 charakteryzujący się nieco niższymi parametrami w porównaniu do BE800. Tu znajdziemy łączną przepustowość na poziomie 9214 Mb/s (do 5760 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Posiada 6 wbudowanych anten oraz obsługuje technologię Beamforming poprawiającą jakość połączenia. Urządzenie wyposażono w pięć portów Ethernet 2,5G, w tym 1 port WAN i cztery porty LAN oraz port USB 3.0. Co istotne, porty LAN mają możliwość agregacji, co umożliwia pełne wykorzystanie dostępnych zasobów.

WiFi 7 już jest. Niezawodna sieć bezprzewodowa od TP-Link

TP-Link Archer BE230

Jest też TP-Link Archer BE230, który na łamach Antyweb testowaliśmy kilka tygodni temu. Router charakteryzuje się eleganckim i nowoczesnym designem, z dość kompaktową formą i posiada cztery zewnętrzne anteny, rozmieszczone tak, aby zmaksymalizować zasięg i siłę sygnału. Model ten może być dobrym wyborem do czynności wymagających dużej przepustowości, takich jak strumieniowanie w 4K, gry online, aplikacje wirtualnej rzeczywistości, czy granie w chmurze. Urządzenie oferuje do 3,6 Gb/s w dwóch pasmach transmisji (do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). TP-Link Archer BE230 wyposażono dodatkowo w jeden port 2,5 Gb/s WAN, port 2,5 Gb/s LAN oraz trzy gigabitowe porty LAN.

WiFi 7 to przełomowa technologia, która wynosi łączność bezprzewodową na jeszcze wyższy poziom, co jest kluczowe w erze stale rosnącej liczby urządzeń połączonych z siecią. TP-Link, dzięki swoim zaawansowanym routerom, takim jak Archer BE800, BE550 i BE230, dostarcza rozwiązania, które w pełni wykorzystują możliwości nowego standardu, zapewniając szybkie, stabilne i bezpieczne połączenie dla każdego użytkownika.

Wpis powstał przy współpracy z marką TP-Link.