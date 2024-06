Zastanawialiście się kiedyś, czy sąsiad nie kradnie Wam przypadkiem internetu? Mam oczywiście na myśli podbieranie sygnału WiFi bez naszej wiedzy. Może to prowadzić do wolniejszego połączenia internetowego oraz potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. Jak sprawdzić, czy sąsiad nie kradnie WiFi? Istnieje kilka sposobów.

Dostęp do stabilnego i szybkiego internetu jest kluczowy zarówno dla pracy, jak i rozrywki. Niestety, czasami możemy zauważyć, że nasze połączenie internetowe działa wolniej niż zwykle, mimo że nie używamy go bardziej intensywnie. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być nieautoryzowane korzystanie z naszej sieci WiFi przez... sąsiadów. Kradzież WiFi nie tylko spowalnia nasze połączenie, ale także stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych danych.

Kradzież WiFi to problem, z którym może zetknąć się każdy, niezależnie od tego, czy mieszka w bloku, domu jednorodzinnym, czy na wsi. Nawet jeśli posiadasz zabezpieczenia, nie zawsze są one wystarczające. Jak zweryfikować swoje podejrzenia? Podpowiadamy.

Źródło: Depositphotos

Monitoruj swoją sieć

Aby zidentyfikować, czy ktoś "z zewnątrz" korzysta z Twojej sieci WiFi, warto zacząć dokładnie monitorować swoją sieć. Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie, ile urządzeń jest podłączonych do Twojego routera. To kluczowy krok w wykrywaniu potencjalnych intruzów.

Sprawdź liczbę podłączonych urządzeń

Większość nowoczesnych routerów posiada interfejs administracyjny, który umożliwia sprawdzenie listy podłączonych urządzeń. Aby się do niego zalogować:

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera (zazwyczaj 192.168.1.1 lub 192.168.0.1).

Zaloguj się, używając nazwy użytkownika i hasła. Jeśli nigdy tego nie zmieniałeś, znajdziesz te dane w instrukcji routera lub na jego spodzie.

Przejdź do sekcji „Lista podłączonych urządzeń” lub podobnej. Znajdziesz tam wszystkie urządzenia aktualnie podłączone do Twojej sieci.

Warto zaznaczyć, że podany sposób nie zadziała ze wszystkimi routerami. Są wyjątki, które mają przypisane inne IP. Na komputerach z systemem Windows wystarczy wpisać "cmd" w systemie poleceń, a następnie, gdy otworzy się wiersz poleceń wprowadzić komendę "ipconfig". Na komputerach Mac można to zrobić przechodząc do "Preferencji systemowych", a następnie do sekci "Sieci", gdzie znajdziemy pole "TCP/IP".

Skorzystaj z aplikacji

Jeśli logowanie się do panelu administracyjnego routera wydaje się skomplikowane, istnieje wiele aplikacji na komputery i smartfony, które mogą pomóc w monitorowaniu Twojej sieci. Takie narzędzia oferują bardziej intuicyjne interfejsy i mogą dostarczać szczegółowe informacje o każdym urządzeniu podłączonym do Twojej sieci. Oto kilka przykładów:

Fing — Aplikacja dostępna na systemy Android i iOS, która umożliwia szybkie skanowanie sieci i wyświetlanie wszystkich podłączonych urządzeń. Fing dostarcza szczegółowe informacje o każdym urządzeniu, w tym adresy IP, MAC oraz nazwy producentów.

dostępna na systemy Android i iOS, która umożliwia szybkie skanowanie sieci i wyświetlanie wszystkich podłączonych urządzeń. Fing dostarcza szczegółowe informacje o każdym urządzeniu, w tym adresy IP, MAC oraz nazwy producentów. NetSpot — Narzędzie dostępne na systemy macOS i Windows, które pozwala na mapowanie zasięgu sieci WiFi oraz analizę podłączonych urządzeń. NetSpot oferuje zarówno podstawowe, jak i zaawansowane funkcje diagnostyczne.

dostępne na systemy macOS i Windows, które pozwala na mapowanie zasięgu sieci WiFi oraz analizę podłączonych urządzeń. NetSpot oferuje zarówno podstawowe, jak i zaawansowane funkcje diagnostyczne. Advanced IP Scanner — Darmowa aplikacja na Windows, która umożliwia szybkie skanowanie sieci lokalnej. Advanced IP Scanner wyświetla listę wszystkich urządzeń podłączonych do sieci, umożliwiając zdalne zarządzanie nimi oraz dostęp do zasobów udostępnionych w sieci.

aplikacja na Windows, która umożliwia szybkie skanowanie sieci lokalnej. Advanced IP Scanner wyświetla listę wszystkich urządzeń podłączonych do sieci, umożliwiając zdalne zarządzanie nimi oraz dostęp do zasobów udostępnionych w sieci. Who’s on my WiFi — Prosta aplikacja dostępna na systemy Android i iOS, która informuje użytkownika o nieznanych urządzeniach podłączonych do sieci WiFi. Dzięki tej aplikacji można łatwo zidentyfikować intruzów i podjąć odpowiednie działania.

aplikacja dostępna na systemy Android i iOS, która informuje użytkownika o nieznanych urządzeniach podłączonych do sieci WiFi. Dzięki tej aplikacji można łatwo zidentyfikować intruzów i podjąć odpowiednie działania. WiFi Analyzer - Aplikacja dostępna na Androida, która nie tylko pozwala na monitorowanie podłączonych urządzeń, ale także analizuje jakość sygnału i pomaga w optymalnym ustawieniu routera. WiFi Analyzer dostarcza szczegółowych informacji o kanałach sieci i interferencjach.

Zmiana ustawień routera

Zmiana podstawowych ustawień routera to kolejny krok w zabezpieczaniu swojej sieci. Zmiana domyślnych haseł oraz konfiguracja bardziej zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa mogą skutecznie zniechęcić potencjalnych intruzów. Poniżej znajdziesz najważniejsze działania, które powinieneś podjąć.

Zmień domyślne hasło administracyjne

Domyślne hasła do routerów są często publicznie dostępne, dlatego ważne jest, aby je zmienić na bardziej skomplikowane.

Zaktualizuj hasło do sieci WiFi

Upewnij się, że Twoje hasło WiFi jest silne i trudne do odgadnięcia. Powinno zawierać mieszankę liter, cyfr i symboli.

Ukryj nazwę sieci (SSID)

Jeśli ukryjesz swoją sieć, będzie ona mniej widoczna dla sąsiadów. Aby połączyć się z ukrytą siecią, trzeba znać jej nazwę (SSID) oraz hasło.

Włącz filtrację MAC

Każde urządzenie posiada unikalny adres MAC. Możesz skonfigurować router, aby tylko urządzenia o określonych adresach MAC mogły się łączyć z Twoją siecią. Choć jest to skuteczne zabezpieczenie, wymaga ręcznego dodawania adresów MAC wszystkich urządzeń, które chcesz dopuścić do sieci.

Aktualizacje i zabezpieczenia

Regularne aktualizacje i dodatkowe zabezpieczenia są kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa Twojej sieci. Producent routera często wydaje aktualizacje, które poprawiają zabezpieczenia i funkcjonalność urządzenia. Sprawdź, jakie kroki możesz podjąć, aby Twoja sieć była jeszcze bardziej bezpieczna.

Regularnie aktualizuj firmware routera – Aktualizacje oprogramowania routera często zawierają poprawki zabezpieczeń, które mogą ochronić Twoją sieć przed nowymi zagrożeniami.

– Aktualizacje oprogramowania routera często zawierają poprawki zabezpieczeń, które mogą ochronić Twoją sieć przed nowymi zagrożeniami. Włącz WPA3 – Jeśli Twój router to obsługuje, włącz najnowszy standard zabezpieczeń WiFi – WPA3. Jest on znacznie bezpieczniejszy niż starsze WPA2.

– Jeśli Twój router to obsługuje, włącz najnowszy standard zabezpieczeń WiFi – WPA3. Jest on znacznie bezpieczniejszy niż starsze WPA2. Wyłącz WPS – Funkcja WiFi Protected Setup (WPS) może ułatwiać nieautoryzowane dostęp do Twojej sieci, dlatego warto ją wyłączyć.

Konsekwencje korzystania z cudzego WiFi bez jego zgody

Na koniec warto zauważyć, że korzystanie z zabezpieczonego hasłem WiFi bez zgody właściciela to naruszenie prawa. W Polsce takie działanie jest traktowane jako przestępstwo określone w artykule 267 Kodeksu karnego, który przewiduje za nieuprawnione korzystanie z systemów informatycznych kary grzywny, a nawet pozbawienia wolności do 2 lat. Nieautoryzowany dostęp do sieci WiFi jest uznawany za ingerencję w prywatność oraz naruszenie integralności i bezpieczeństwa systemów informatycznych.