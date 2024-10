Router TP-Link Archer BE230 to urządzenie, które wprowadza najnowszą technologię Wi-Fi 7 do domowych kątów - producent obrał za cel stworzenie sprzętu, który będzie wyglądać dość zadziornie, a jednocześnie pozwoli przyspieszyć działanie domowej sieci.

Coraz więcej osób polega na łączności z internetem oraz wewnętrznej komunikacji do utrzymywania kontaktu, pracy, grania, oglądania filmów i wielu innych aktywności, a przecież liczba domowników (użytkowników) ma wtedy ogromne znaczenie. Czy TP-Link Archer BE23 to odpowiedź na takie zapotrzebowanie?





Design i jakość wykonania

Archer BE230 charakteryzuje się eleganckim i nowoczesnym designem, z dość kompaktową formą - pytanie, czy łatwo wpasuje się w każde domowe otoczenie? Matowe wykończenie i subtelne wskaźniki LED nadają mu wyrafinowany wygląd, a solidna jakość wykonania zapewnia trwałość. Router jest wyposażony w cztery zewnętrzne anteny, rozmieszczone tak, aby zmaksymalizować zasięg i siłę sygnału. Z jednej strony router TP-Linka mi się podoba, bo ma w sobie coś, taki delikatny sznyt zadziorności i ciekawego designu, ale z drugiej strony mam pewne obawy, czy każdy potencjalny użytkownik (klient) podejdzie do tego podobnie. Mam wrażenie, że nie jest to router, który można umieścić w każdym dowolnym miejscu w mieszkaniu czy domu - nie do końca będzie pasować do każdego wystroju i stylu, a przecież chowanie takiego urządzenia po szafach nie wchodzi w grę.





Nowy standard Wi-Fi 7

Jednym z najważniejszych usprawnień w Archer BE230 jest jego wsparcie dla technologii Wi-Fi 7, najnowszego standardu w sieciach bezprzewodowych. Wi-Fi 7, znane również jako 802.11be, oferuje kilka ulepszeń w porównaniu do swoich poprzedników, w tym wyższe prędkości transmisji danych, zwiększoną pojemność i zmniejszone opóźnienia. Dzięki temu Archer BE230 jest doskonałym wyborem do działań wymagających dużej przepustowości, takich jak strumieniowanie w 4K, gry online i aplikacje wirtualnej rzeczywistości. To wszystko staje się teraz coraz popularniejsze, a i liczba jednoczesnych użytkowników stale rośnie, podobnie zresztą jak i podłączonych stale urządzeń, jak akcesoria smart home. To wszystko ma wpływ na opóźnienia i wydajność sieci.





Wydajność i prędkość

Archer BE230 zapewnia wysoką wydajność, oferując prędkości Wi-Fi do 3,6 Gbps, co przecież jest wartością wyższą niż niektóre sieci przewodowe. Jest to osiągane dzięki połączeniu pasm 2,4 GHz i 5 GHz, co zapewnia zrównoważoną mieszankę zasięgu i prędkości. Zaawansowana technologia beamforming routera zapewnia, że sygnał jest kierowany w stronę podłączonych urządzeń, zwiększając zarówno zasięg, jak i większą niezawodność. W testach praktycznych Archer BE230 konsekwentnie zapewniał szybkie połączenia, nawet w środowiskach z wieloma urządzeniami (nawet koło 40). Dzięki temu jest idealny dla gospodarstw domowych o dużym zużyciu transferu, gdzie wielu użytkowników jednocześnie strumieniuje, gra lub pracuje. Aby uzupełnić możliwości bezprzewodowe, Archer BE230 wyposażony jest w dwa porty Ethernet 2.5G, umożliwiające szybkie połączenia przewodowe. Te porty są idealne do podłączania urządzeń o wysokiej wydajności, takich jak konsole do gier, komputery stacjonarne czy urządzenia NAS. Dodatkowo, router posiada trzy porty Ethernet 1G, zapewniając wiele opcji łączności dla różnych urządzeń, które wolelibyśmy podłączyć przewodowo lub jest to wymagane przez ich producentów (jak bramki smart home).Archer BE230 jest wyposażony w pakiet zabezpieczeń TP-Link HomeShield, który obejmuje takie funkcje, jak ochrona sieci, kontrola rodzicielska i ustawienia jakości usług (QoS). HomeShield zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym przed zagrożeniami cybernetycznymi. Router obsługuje również najnowszy standard szyfrowania WPA3, oferując zwiększone bezpieczeństwo dla połączeń bezprzewodowych. Nie da się jednak ukryć, że część dodatkowych rozwiązań producent ukrył za paywallem - działanie rozbudowanej kontroli rodzicielskiej czy security wymagają aktywnej subskrypcji. Chyba nikt nie rozważa dodatkowych wydatków związanych z użytkowaniem routera, szczególnie w formie abonamentu.





Pierwsze uruchomienie, aplikacja i system mesh

Pierwsza konfiguracja Archer BE230 jest bardzo prostym procesem, głównie dzięki intuicyjnej aplikacji TP-Link Tether. Aplikacja prowadzi przez proces konfiguracji, ułatwiając szybkie uruchomienie routera, wyświetlając także grafiki podpowiadające, w jaki sposób podłączyć i ustawić router.. Po skonfigurowaniu, aplikacja oferuje przyjazny i intuicyjny interfejs do zarządzania siecią, w tym opcje monitorowania podłączonych urządzeń, dostosowywania ustawień i wykonywania aktualizacji oprogramowania. Dzięki temu zarządzanie siecią nie jest ograniczone do osób technicznych, ponieważ sposób nawigacji i sterowania funkcjami routera są banalne.





Nie mogło jednak zabraknąć bardziej rozbudowanych opcji i dla bardziej zaawansowanych użytkowników, to interfejs webowy routera oferuje szeroki zestaw opcji konfiguracyjnych. Obejmuje to ustawienia przekierowania portów, konfigurację VPN i zaawansowane kontrolki QoS, pozwalając użytkownikom na dostosowanie sieci do swoich specyficznych potrzeb, a dobrze wiemy, że takowych przybywa. Co więcej, Archer BE230 obsługuje technologię TP-Link OneMesh, umożliwiającą bezproblemową integrację z innymi urządzeniami kompatybilnymi z OneMesh. Pozwala to na stworzenie jednolitej sieci mesh, zapewniającej spójne pokrycie w całym domu z użyciem kilku punktów dostępu rozsianych po domu, ogrodzie i innych miejscach. OneMesh zapewnia, że urządzenia automatycznie łączą się z najsilniejszym sygnałem, eliminując martwe strefy. Jak informuje producent, Archer BE230 został zaprojektowany z myślą o efektywności energetycznej. Router zawiera kilka funkcji oszczędzania energii, takich jak zaplanowane włączanie/wyłączanie Wi-Fi i kontrola LED, pomagając zmniejszyć zużycie energii.





Czego zabrakło? Czy warto go kupić?

Są jednak pewne wady routera TP-Link Archer BE230, o których warto wiedzieć. Niższa cena podyktowana jest m. in. absencją wsparcia dla pasma 6 GHz, które zapewnia wyższe prędkości i mniej zakłóceń. W ustawieniach routera nie można też wprowadzić bardziej rozbudowanych ustawień dla VPN-a. Ogólnie rzecz biorąc, TP-Link Archer BE230 to jednak porządny i bogaty w funkcje router, który wprowadza najnowszą technologię Wi-Fi 7 do domowej sieci.





Duża wydajność, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i łatwość użytkowania czynią go naprawdę dobrym wyborem dla większości użytkowników, którzy chcą postawić na przyszłościowy standard Wi-Fi 7. Warto dodać, że nie korzysta z niego jeszcze tak wiele urządzeń, w tym mobilnych, ale ich liczba stale rośnie i najnowsze modele tabletów czy smartfonów już go wspierają. Sam router, dzięki solidnej jakości wykonania, łączności multi-gigabitowej i wsparciu dla sieci mesh, powinien sprawdzić się w każdych domowych warunkach.