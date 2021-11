Redmi Smart Band Pro z dużą baterią

Redmi Smart Band Pro to praktycznie bliźniak opaski Mi Smart Band 6, co widać nawet na poniższych zdjęciach z grafiką przedstawiającą główny ekran opaski. Mamy tutaj jednak nieco większy (1,47 cala) i prostokątnych ekran, który jest czymś pośrednim między opaską, a zegarkiem. Sama opaska oferuje bardzo podobne funkcje jak Mi Band 6, ale będzie miała jedną niepodważalną zaletę, a mianowicie baterię o pojemności 200 mAh, a nie 125 mAh jak w przypadku opaski Xiaomi. Pozwoli to teoretycznie na 2 tygodnie działania, choć patrząc na realne wyniki jakie osiągam z Mi Band 6, będzie to pewnie maksymalnie 10 dni. Nie zmienia to faktu, że to nadal dobry rezultat.

Pod względem funkcji nie ma żadnego zaskoczenia. Mamy zatem monitorowanie 110 różnych ćwiczeń wraz z wykrywaniem niektórych z nich, śledzenia snu, pomiar natlenienia krwi (SpO2), wodoodporność, pomiar tętna oraz obsługę Bluetooth 5.0. Wyświetlacz AMOLED ma rozdzielczości 194 x 368 pikseli i jasność nawet 450 nitów, co powinno sprawić, że będzie czytelny nawet w słoneczny dzień. Poza tym oferuje też obsługę powiadomień, prognozę pogody, sterowanie odtwarzaniem muzyki na telefonie, budzik czy stoper. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze NFC i GPS. Niestety nie znamy jeszcze ceny, ale opaska powinna wkrótce pojawić się w Europie.

Redmi Watch 2 Lite

W ofercie pojawi się też wkrótce zegarek Redmi Watch 2 Lite, który ma wyświetlacz 1,55 cala (320 x 360 pikseli) oraz baterię o pojemności 262 mAh, która pozwoli na 10 dni typowego użytkowania, 5 dni intensywnego lub 14 godzin pracy z włączonym modułem GPS. Ten ostatni to najważniejsza różnica względem zwykłych opasek fitnessowych. Pokazuje też dlaczego Xiaomi unika tego modułu w swoich mniejszych urządzeniach, jest on zwyczajnie zbyt prądożerny. Poza tym podobnie jak w Smart Band Pro mamy tutaj śledzenie ponad 110 różnych ćwiczeń, pomiar tętna i natlenienia krwi, śledzenie snu oraz poziomu stresu. Ceny tego urządzenia też jeszcze nie podano, ale jest to kwestia kilku dni jak pojawi się w sklepach.

