Jak światłowód to tylko do Lidla, do Lidla...? Pół roku za darmo, wystarczy jeden klik

Czasem warto sprawdzać kupony w aplikacji mobilnej Lidla, bo można wśród nich trafić nie tylko produkty spożywcze. Od dziś do końca sierpnia, możecie odebrać w niej kod rabatowy na światłowody Orange, przez pół roku za 0 zł.

Od razu zaznaczę, że jest to oferta dla nowych klientów światłowodów w Orange oraz, że opłacalna jest tylko w połowie. Już wyjaśniam.

Pół roku za darmo otrzymacie z tym kodem, wykupując jedną z czterech opcji światłowodów Orange:

z limitem prędkości do 600 Mb/s,

z limitem prędkości do 1 Gb/s,

z limitem prędkości do 2 Gb/s,

z limitem prędkości do 8 Gb/s.

Opłacalna jest tylko prędkość do 600 Mb/s i 1 Gb/s, bo przez stronę Orange i bez kodu Lidla, skorzystacie tylko z promocji 3 x 0 zł, z kodem będzie to 6 x 0 zł. Z kolei opcje 2 Gb/s i 8 Gb/s są dostępne bezpośrednio przez stronę, w wersji odpowiednio 6 x 0 zł i aż 12 x 0 zł.

Tak więc kupując przez stronę Orange, prędkość do 600 Mb/s i 1 Gb/s, przez całą umowę zaoszczędzicie odpowiednio 225,03 zł i 255,03 zł, a z kodem Lidla będzie to oszczędność na poziomie 450,06 zł i 510,06 zł.

Przekładając to na miesięczne koszty, wychodzi to o 18,75 zł mniej przy prędkości do 600 Mb/s (czyli 56,25 zł miesięcznie) i o 21,25 zł mniej przy prędkości do 1 Gb/s (czyli 63,75 zł miesięcznie).

Jak to wygląda dla porównania obecnie u innych operatorów? W Play (dawna infrastruktura UPC), internet światłowodowy z limitem prędkości do 600 Mb/s kosztuje średnio dla nowych klientów 61,25 zł miesięcznie, a do 1 Gb/s - 76,25 zł miesięcznie.

Pamiętajmy jednak, że tu już mamy wliczoną opłatę za router, w Orange od 1. miesiąca płacimy za niego 4,99 zł.

Z kolei, jeśli jesteście w zasięgu światłowodów Netii, za prędkość do 600 Mb/s zapłacicie średnio 48,12 zł miesięcznie (3 x 0 zł), a za prędkość do 1 Gb/s - 48,75 zł miesięcznie (6 x 0 zł). Tutaj także router wliczony w cenę.

Promocja pół roku za darmo, dostępna jest też na internet światłowodowy (symetryczny - ta sama prędkość pobierania i wysyłania) w INEA. Za prędkość do 600 Mb/s zapłacicie tu średnio przez całą umowę 39,50 zł miesięcznie, a za prędkość do 1 Gb/s - 44,50 zł miesięcznie - router wliczony w cenę abonamentu, ale niestety to tylko umowa na 12 miesięcy

Co z mniejszą prędkością do 300 Mb/s? Przy tej prędkości zwyczajowo możemy liczyć na co najwyżej pierwszy miesiąc za 0 zł. Wyjątkiem są dwie oferty, wspomnianego już wyżej operatora INEA i T-Mobile, gdzie najniższa prędkość jest objęta promocją 6 miesięcy za 0 zł.

I tak, w INEA za prędkość do 300 Mb/s zapłacimy średnio 34,50 zł, również w umowie na 12 miesięcy.

Natomiast w T-Mobile - 48,75 zł miesięcznie, w umowie na 24 miesiące.

To w obu przypadkach taniej niż najtańsza na rynku oferta na światłowody z limitem 300 Mb/s w nju mobile, gdzie bez żadnej promocji płacimy 49 zł miesięcznie. Do tego na umowie na czas nieokreślony, ale niestety z niewielką dostępnością - tylko w dużych miastach i tylko w lokalizacjach, gdzie nie jest świadczona usługa Orange Światłowód.

Stock Image from Depositphotos.