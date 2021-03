Xiaomi znów to zrobiło. Redmi Note 10 Pro nowym królem swojej półki cenowej

Ekran Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro posiada ekran AMOLED z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. I do tego to naprawdę dobry AMOLED z miłym dla oka odwzorowaniem kolorów, jasnością maksymalną i minimalną oraz kątami widzenia. Jeśli ktoś po zakupie tego smartfona będzie chciał zaśmiać się w twarz posiadaczom któregokolwiek z iPhonów 12, może to śmiało zrobić. Niektóre źródła twierdzą, że Apple wzbrania się przed wyższym odświeżaniem ekranów w swoich smartfonach ze względu na problemy z czasem pracy na jednym ładowaniu. Skoro jednak Xiaomi w tanim Redmi potrafi się z tym uporać, to naprawdę nie widzę powodu by ekran 120 Hz trafił do absolutnie każdego z tegorocznych modeli iPhone.