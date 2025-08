Gothic Remake, Titan Quest 2 i wiele innych. THQ Nordic pokazało aż 11 nowych gier!

THQ Nordic Digital Showcase 2025 już za nami. To coroczna prezentacja gier przygotowywana przez austriackiego wydawcę. Transmitowane na żywo wydarzenie przyniosło kilka istotnych aktualizacji, długo wyczekiwanych dat premier oraz zapowiedzi nowych projektów, którym na pewno warto przyjrzeć się z bliska.

THQ Nordic odkrywa karty

THQ Nordic – firma znana z reaktywowania znanych marek i rozbudowy swojego katalogu poprzez przejęcia – zaprezentowała zarówno zupełnie nowe tytuły, jak i kolejne informacje na temat wcześniej ogłoszonych produkcji. Wśród najciekawszych momentów pokazu znalazły się m.in. nowy zwiastun Gothic Remake, Titan Quest II, debiut horroru REANIMAL oraz nowe informacje o Wreckfest 2.

Poniżej możecie sprawdzić trailery wszystkich tytułów zaprezentowanych podczas THQ Nordic Digital Showcase 2025.

Eternal Life of Goldman

The Eternal Life of Goldman to ręcznie animowana platformówka, której historia osadzona jest w świecie inspirowanym dawnymi przypowieściami. W grze matka opowiada dziecku niepokojącą baśń, a opowieść ta stopniowo odsłania emocje związane z jej własną przeszłością. Gracze przemierzają rozległy, ręcznie rysowany Archipelag i stają do walki z tajemniczym Bóstwem. Produkcja zmierza na PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Fatekeeper

Fatekeeper to pierwszoosobowy RPG fantasy, który stawia na dynamiczną walkę, rozbudowany rozwój postaci i ręcznie zaprojektowany świat. Gracze przemierzą pradawne pola bitew, ruiny i tajemnicze lasy, odkrywając relikty przeszłości i mierząc się z przeciwnikami wymagającymi zarówno refleksu, jak i taktyki. Każdy wybór wpłynie na bieg historii, a system progresji pozwoli na personalizację stylu gry – od doboru broni i pancerzy po rozwój unikalnych umiejętności. Gra trafi do wczesnego dostępu na PC jeszcze tej zimy, a za projekt odpowiada nowe studio Paraglacial, założone przez byłych twórców SpellForce 3.

Gothic Remake

To chyba najbardziej wyczekiwana premiera w portfolio THQ Nordic. Gothic 1 Remake zadebiutuje na początku 2026 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Studio Alkimia Interactive pracuje nad odświeżoną wersją kultowego RPG-a, łącząc nowoczesną oprawę graficzną i usprawnioną rozgrywkę z atmosferą oryginału. Już teraz posiadacze konsol mogą sprawdzić Nyras Prologue – specjalne demo wprowadzające do świata pod magiczną Barierą, dostępne na PlayStation i Xbox.

Jest jeszcze jedna niespodzianka. W 2026 roku po raz pierwszy cała trylogia Gothic Classic – Gothic 1, 2 i 3 – zadebiutuje na konsolach PlayStation i Xbox. Klasyczne RPG-i otrzymają zaktualizowane sterowanie i pełne wsparcie dla gamepada, co pozwoli zarówno nowym graczom, jak i fanom serii na komfortową rozgrywkę na konsolach. Niezależnie od tego, czy wracasz do Kolonii, czy po raz pierwszy odkrywasz krainę Myrtany – to dobry moment, by na nowo przeżyć jedną z najbardziej kultowych serii gier fabularnych.

REANIMAL

REANIMAL to nadchodzący tytuł od Tarsier Studios – zespołu odpowiedzialnego za pierwsze dwie części Little Nightmares. Gracze wcielą się w grupę osieroconych dzieci, które wspólnie przemierzają niepokojący świat, stłoczone w łodzi dającej tylko namiastkę bezpieczeństwa. Choć nie zawsze chcą być razem, są zdani na siebie. Gra zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2.

Zapowiedziano też kolekcjonerską edycję REANIMAL. W skład Collector’s Edition wchodzą:

gra w pełnej wersji,

przepustka sezonowa i DLC przedsprzedażowe,

artbook,

ekskluzywne pudełko,

figurka PVC „Pig” i miniaturowa figurka „Bucket”,

zestaw naklejek, brelok oraz plakat z mapą świata gry.

Sacred 2 Remaster

Sacred 2 Remaster przywraca do życia dobrze znany świat Ancarii, w którym gracze wcielają się w jednego z sześciu bohaterów. Otwarty świat, walka oparta na umiejętnościach i magiach, a także system zdobywania łupów – wszystko to wraca w odświeżonej wersji. Remaster oferuje ulepszone tekstury, poprawiony system walki i szereg poprawek błędów, co czyni go atrakcyjnym zarówno dla weteranów serii, jak i zupełnie nowych graczy.

SpongeBob SquarePants - Titans of the Tide

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide to nowa przygoda z udziałem SpongeBoba i Patryka, których czeka najbardziej upiorna misja do tej pory. Starcie Króla Neptuna z Latającym Holendrem wywołało zamieszanie w całym Bikini Dolnym, a duet najlepszych przyjaciół musi ponownie stanąć do walki o uratowanie podwodnego świata. Gra zadebiutuje 18 listopada na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2. W przedsprzedaży dostępny jest bonusowy zestaw kostiumów „Natural Costume Pack” dla głównych bohaterów.

The Guild Europa 1410

The Guild – Europa 1410 czerpie inspirację z klasycznego Europa 1400: The Guild i przenosi graczy do tętniącego życiem średniowiecznego miasta. Rozpoczynając od skromnego warsztatu, można rozwijać własną dynastię, a następnie zdobywać wpływy poprzez handel, politykę lub intrygi. Gracz wybiera profesję, wspina się po drabinie społecznej, a droga do sukcesu może prowadzić zarówno przez korupcję i szantaże, jak i przestrzeganie prawa. Gra oferuje tryb multiplayer dla maksymalnie 12 osób, w którym można rywalizować lub współpracować z innymi graczami. Produkcja jest już dostępna do dodania do listy życzeń na Steam.

Tides of Tomorrow

Tides of Tomorrow to narracyjna przygoda, w której gracze wyruszają na misję odnalezienia lekarstwa na śmiertelną chorobę. Kluczową rolę odgrywają podejmowane decyzje – każda z nich pozostawia ślad i może wpłynąć na dalszy przebieg historii. Grę można przechodzić w trybie solo lub śledząc ścieżki wybranych graczy, streamerów czy zupełnie obcych osób, poznając skutki ich wyborów we własnej rozgrywce. Premiera została zaplanowana na 24 lutego 2026 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Titan Quest II

Titan Quest II oficjalnie zadebiutowało we wczesnym dostępie na PC za pośrednictwem Epic Games Store i Steam. Gracze mogą już rozpocząć swoją przygodę w świecie mitów i potworów, w którym przeznaczenie przestaje być tajemnicą, a decyzje mają realne konsekwencje. Produkcja kontynuuje tradycję klasycznego hack’n’slasha, oferując walkę z boskimi siłami i eksplorację antycznych krain.

Wreckfest 2

Wreckfest 2 zaprasza graczy do świata, gdzie stłuczki i zderzenia są na porządku dziennym. Samochody można tu testować do granic wytrzymałości, a fizyka zniszczeń ponownie odgrywa kluczową rolę. Gra jest już dostępna w wersji Early Access na PC, a w późniejszym terminie pojawi się także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Wreckreation

Wreckreation to propozycja dla tych, którzy cenią sobie pełną swobodę i nieprzewidywalność, jeśli chodzi o wyścigi samochodowe. Gra zmierza na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S oraz Xbox One.