Wielkie zamieszanie z elektronicznymi fakturami. Co poszło nie tak?

Temat wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur ciągnie się już od dłuższego czasu. I choć wydawało się, że pełne wdrożenie nowego systemu nastąpi w przyszłym roku, pojawiły się sygnały, że może się to opóźnić. Co się dzieje z elektronicznymi fakturami?

Kilka miesięcy temu zaktualizowane zostało środowisko testowe dla Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To kolejny krok w przygotowywaniu dostawców oprogramowania fakturującego oraz przedsiębiorców do obowiązku wystawiania faktur elektronicznych. Zapowiadane od dawna zmiany zakładały, że wprowadzenie obowiązku przyczyni się do zwiększenia dochodów budżetu państwa poprzez uszczelnienie systemu podatkowego i redukcję luki VAT. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wielokrotnie pisaliśmy na tema KSeF i prac związanych z wdrożeniem nowego systemu. Pierwotnie system miał wystartować na początku przyszłego roku, a jeszcze jakiś czas temu mówiono, o ostatecznym terminie, którym będzie 1 lipca 2024 r. Ministerstwo Finansów szacowało, że luka ta wyniosła 4,9% w ubiegłym roku, co przekłada się na około 11,3 miliarda złotych strat dla budżetu państwa. Teraz okazuje się, że wprowadzenie KSeF może ponownie się opóźnić.

Elektroniczne faktury z nowymi problemami. Co dalej z systemem KSeF?

Jak podaje przewodniczący sejmowej komisji finansów Janusz Cichoń, ten termin może się zmienić

Możliwe, że będzie trzeba zmienić termin wejścia tych przepisów w życie. Ta ustawa ma pełno dziur, na dodatek nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki, nie zdejmując z nich starych, co oznacza dla nich wzrost obciążeń

- mówił kilka dni temu Polskiej Agencji Prasowej. Jednak o tym, czy wprowadzenie obowiązku korzystania z KSeF nastąpi 1 lipca przyszłego roku, zdecyduje samo Ministerstwo Finansów. Można jednak podejrzewać, że skoro nowy rząd widzi w przyjętej przez poprzedników Ustawie o podatku od towarów i usług sporo nieprawidłowości, jej nowelizacja wymusi opóźnienie wprowadzenia elektronicznych faktur.

Przy okazji warto zajrzeć do innych europejskich krajów i sprawdzić, jak systemy elektronicznych faktur wyglądają u nich. Poniżej znajdują się informacje dla 27 krajów Unii Europejskiej oraz 4 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Wielka Brytania).

Kraj E-faktury sektor publiczny E-faktury B2B Austria tak dobrowolne od 2013 Belgia tak 7/2024 duże firmy

7/2025 wszyscy Bułgaria tak nie Chorwacja tak od 2025 Cypr tak nie Czechy dobrowolne nie Dania tak nie Estonia tak nie Finlandia tak nie Francja tak nie, od 7/2024 Grecja tak nie Hiszpania tak nie, od 2024 Holandia tak nie Islandia tak nie Irlandia tak nie Liechtenstein tak nie Litwa tak nie Łotwa tak nie, od 2025 Luxemburg tak nie Malta tak nie Niemcy tak nie, 1/2026 Norwegia tak nie Polska tak nie, od 7/2024 Portugalia tak nie Rumunia tak nie, 1/ 2024 Słowacja tak nie, od 2025 Słowenia tak nie, od 2025 Szwecja tak nie Węgry tak tak Wielka Brytania nie nie Włochy tak tak

Dane w tabeli prezentują informacje Komisji Europejskiej oraz raportu Navigating GlobalTax and E-invoicing Compliance in 2023 od Unifiedpost Group.

Na pełne wdrożenie elektronicznych systemów fakturowania Unia Europejska dała czas do 2028 r., jednak jak zauważają eksperci, im wcześniej zmiany te zostaną wdrożone, tym szybciej będzie można się do nich przyzwyczaić i dostrzec pozytywne skutki ich działania.

Budowa jednego systemu do cyfrowego rejestrowania transakcji to proces wymagający wdrożenia i przetestowania niezawodnych rozwiązań, zanim staną się obowiązkowe. Czas odgrywa tu jeszcze dodatkową rolę, bo im szybciej obowiązek zostanie wprowadzony, tym szybciej zauważymy efekty z uszczelniania luki

- mówi Mateusz Borowiak z firmy Banqup.

Źródło: informacje prasowe