Podpowiadamy, jak sprawdzić, czy Twoje prawo jazdy jest już gotowe do odbioru

Jak nietrudno się domyślić, wydanie prawa jazdy wiąże się z szeregiem urzędowych procedur, które poprzedzają wydanie dokumentu. Z tego artykułu dowiesz się, ile czasu trwa jego wyrabianie, a także jak sprawdzić, czy prawo jazdy jest już gotowe do odbioru.

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru?

Zdanie egzaminu na prawo jazdy to dla wielu osób spełnienie marzeń, istotny krok w kierunku niezależności lub po prostu coś, co umożliwi swobodne poruszanie się po drogach. Po intensywnym okresie nauki, długich godzinach zajęć praktycznych i stresującym egzaminie, zdobycie upragnionego dokumentu wydaje się być ostatnim etapem całego przedsięwzięcia. Jednak, czy wiesz, że plastikowa karta nie zostanie Ci wręczona od razu po zdaniu ostatniego testu? Jak nietrudno się domyślić, wydanie prawa jazdy wiąże się z szeregiem urzędowych procedur, które poprzedzają wydanie dokumentu. Z tego artykułu dowiesz się, ile czasu trwa jego wyrabianie, a także jak sprawdzić, czy prawo jazdy jest już gotowe do odbioru.

Po zdaniu egzaminu na prawo jazdy, dokumenty i wnioski są weryfikowane, a Twój wynik przekazywany do odpowiednich organów. W tym momencie rozpoczyna się proces oczekiwania na fizyczne dostarczenie prawa jazdy do Wydziału Komunikacji, gdzie najprawdopodobniej przyjdzie Ci je odebrać. Cała procedura trwa maks. 30 dni, ale zazwyczaj dokument jest gotowy już po ok. 2 tygodniach.

Dla kogo nowe prawo jazdy?

Procedura odbioru prawa jazdy nie jest zarezerwowana jedynie dla świeżo upieczonych kierowców. Istnieje wiele innych sytuacji, w których konieczne jest uzyskanie nowego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów. Przykładowo, dotyczy to osób, które utraciły swoje dotychczasowe "prawko" lub pragną uzyskać dodatkową kategorię uprawnień. Ponadto, wymiana prawa jazdy jest konieczna w przypadku zmiany danych osobowych, które znajdują się na dokumencie.

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz złożyć wniosek o nowe prawo jazdy:

Pierwsze prawo jazdy – jeśli jesteś świeżo upieczonym kierowcą i chcesz uzyskać prawo jazdy po raz pierwszy, będziesz musiał(a) złożyć odpowiedni wniosek. Wygaśnięcie ważności obecnego dokumentu – jeżeli termin ważności Twojego obecnego prawa jazdy zbliża się do końca, będziesz musiał(a) złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu, aby móc dalej legalnie prowadzić pojazdy. Utrata dokumentu – jeśli zgubiłeś(-aś) swoje prawo jazdy, konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie nowego dokumentu. Kradzież dokumentu – jeśli twoje prawo jazdy zostało skradzione, powinieneś/powinnaś zgłosić ten fakt odpowiednim służbom i złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. Uszkodzony lub nieczytelny dokument – jeśli Twój obecny dokument został uszkodzony lub jest nieczytelny, warto złożyć wniosek o nowe prawo jazdy. Zmiana danych osobowych – jeśli zmieniły się twoje dane osobowe (np. nazwisko), musisz złożyć wniosek o nowe prawo jazdy, aby dokument był zgodny z aktualnymi informacjami. Wymiana zagranicznego dokumentu na polski odpowiednik – jeżeli posiadasz zagraniczne prawo jazdy i chcesz je wymienić na polski odpowiednik, będziesz musiał(a) złożyć odpowiedni wniosek.

źródło: Unsplash

Sprawdź, czy Twoje prawo jazdy jest już gotowe

Instytucją, która zajmuje się produkcją Twojego dokumentu, jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. To oni stoją za stroną https://info-car.pl, która umożliwia sprawdzenie, czy prawo jazdy jest już gotowe do odbioru.

Po złożeniu wniosku o nowe prawo jazdy, instytucja ma 30 dni, aby przygotować dla Ciebie dokument. Miejscem odbioru będzie najczęściej Wydział Komunikacji. Aby sprawdzić, czy Twoje prawo jazdy jest już gotowe, zastosuj się do poniższych kroków:

Wejdź na stronę: https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdy Wybierz, na podstawie jakich danych chcesz dokonać weryfikacji tożsamości. Możesz wybrać PESEL, datę urodzenia lub numer PKK. Wpisz wybrane dane w odpowiednie pole. Podaj swoje imię i nazwisko. Odpowiedź dotyczącą gotowości twojego prawa jazdy do odbioru otrzymasz natychmiastowo.

Opisana usługa jest bezpłatna, więc nie musisz się martwić o żadne dodatkowe opłaty. Pamiętaj jednak, że samo prawo jazdy nie jest darmowe. Wydanie dokumentu po raz pierwszy, podobnie jak rozszerzenie uprawnień, wydanie wtórnika, wymiana w celu uzyskania wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego kosztuje 100,50 zł. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy jest nieco tańsze. Opłata wynosi wówczas 35 zł.