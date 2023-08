KSeF uszczelni lukę VAT? Zmiany już w przyszłym roku

Zaktualizowana wersja środowiska testowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) została właśnie udostępniona przez Ministerstwo Finansów. To kolejny krok w przygotowywaniu dostawców oprogramowania fakturującego oraz przedsiębiorców do obowiązku wystawiania faktur elektronicznych. Resort liczy na to, że wprowadzenie tego obowiązku przyczyni się do zwiększenia dochodów budżetu państwa poprzez uszczelnienie systemu podatkowego i redukcję luki VAT.

Tempo prac nad uruchomieniem KSeF w Polsce znacząco przyspieszyło mimo, że pierwotnie system miał wystartować na początku przyszłego roku a najprawdopodobniej ostatecznym terminem będzie 1 lipca 2024 r. System ma mieć kluczowe znaczenie dla uszczelnienia luki VAT w systemie podatkowym. Ministerstwo Finansów oszacowało, że luka ta wyniosła 4,9% w ubiegłym roku, co przekłada się na około 11,3 miliarda złotych strat dla budżetu państwa.

Wątpliwości i zastrzeżenia wobec wprowadzenia KSeF zgłosili pewni senatorowie w lipcu. Zastanawiano się m.in. nad tym, czy wzór faktury ustrukturyzowanej powinien być publikowany na platformie ePUAP czy za pomocą ministerialnego rozporządzenia. Sejm odrzucił te zastrzeżenia i nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług została przyjęta. Obecnie pozostaje jedynie oczekiwanie na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

KSeF coraz bliżej. Ministerstwo Finansów odświeża API systemu

Ministerstwo Finansów opracowało także aktualizację środowiska testowego KSeF, która obejmuje odświeżony interfejs API systemu. Wersja testowa systemu będzie obsługiwała dwie wersje faktur ustrukturyzowanych do końca sierpnia, a od 1 września wyłącznie wersja FA(2). To ona będzie zgodna z KSeF. Wtedy też nowa wersja e-faktury zacznie działać w środowisku produkcyjnym.

Eksperci zalecają przeprowadzenie testów w środowisku testowym KSeF już teraz. Faktury wystawione w środowisku produkcyjnym stanowią prawnie obowiązujące dokumenty księgowe, dlatego ważne jest, aby uniknąć błędów już na etapie testowym. Testy mogą pomóc firmom wdrożyć KSeF i dostosować swoje systemy informatyczne do nowych wymogów fakturowania elektronicznego, co może przyspieszyć proces wdrożenia systemu.

Wybierając program do obsługi KSeF warto zwrócić uwagę także na rozwiązania zapewniające dodatkowe funkcjonalności. Dzięki API aplikacje księgowe pozwalają m.in. na opłacanie faktur kosztowych, regulowanie zobowiązań podatkowych czy należności wobec ZUS. Płatności są realizowane bezpośrednio między rachunkiem użytkownika programu, a rachunkiem docelowym. Zawierają przy tym informację o numerze rachunku nadawcy oraz komplet danych, które użytkownik wprowadził w aplikacji, m.in. numer faktury lub szczegółowy opis płatności. Nie tylko usprawnia to realizację przelewów, lecz także minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przy wpisywaniu danych.

Interfejs API KSeF umożliwia integrację aplikacji księgowych, a to również przyspiesza płatności. Programy obsługujące faktury ustrukturyzowane pozwalają na dodanie numeru KSeF do zlecenia przelewu i powiązanie płatności z fakturą po stronie odbiorcy. Zastosowanie interfejsu API może mieć również inne potencjalne korzyści dla przedsiębiorców.

Źródło: informacje prasowe