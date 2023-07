Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur było już w Polsce wielokrotnie przekładane, jednak wygląda na to, że zaprezentowane w ostatnim czasie terminy powinny być ostateczne. 1 lipca 2024 r. polscy przedsiębiorcy bedą musieli korzystać z elektronicznych faktur - dzięki przyjęciu projektu ustawy sprawie KSeF i wygląda na to, że dalszych opóźnień już nie będzie. Warto jednak pamiętać, że Polscy przedsiębiorcy już od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. System elektronicznych faktur dostępny jest w Aplikacji Podatnika KSeF. Ministerstwo Finansów udostępniło także odpowiednie API pozwalające na jego integrację z zewnętrznymi programami księgowymi, co ułatwi korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur wielu przedsiębiorcom.

KSeF coraz bliżej. Nowa wersja faktur elektronicznych już dostępna

Teraz Ministerstwo Finansów informuje, że udostępniło nową wersję wzoru elektronicznej faktury ustrukturyzowanej, która ma być w pełni zgodna z Krajowym Systemem e-Faktur. Najnowsza wersja faktury posiada oznaczenie FA(2) i zastąpi obowiązujący wcześniej wzór FA(1). Jak podaje MF, środkowisko testowe zgodne z nowym standardem dokumentu ma zostać udostępnione jeszcze w lipcu, a 1 września br. faktura FA(2) powinna zacząć działać także w wersji produkcyjnej KSeF. Równocześnie Ministerstwo informuje, że miesiącach wakacyjnych testowa wersja systemu obsługiwać będzie obie wersje.

Wcześniejsze poznanie zasad działania Krajowego Systemu e-Faktur leży w najlepszym interesie każdego przedsiębiorcy i księgowego. Udostępnione przez Ministerstwo Finansów środowisko testowe KSeF pozwala lepiej zrozumieć, czym jest faktura ustrukturyzowana i w jaki sposób należy ją wystawiać. Warto z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza, że jest ona darmowa i nie wymaga wielu formalności. Co jednak najważniejsze, faktury wystawione w środowisku testowym nie są dokumentami księgowymi w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług, więc nawet, jeśli popełnimy jakikolwiek błąd, nie przyniesie to żadnych negatywnych konsekwencji

- mówi Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój platformy Banqup w Polsce.

Prace nad przepisami dotyczącymi KSeF prowadzone są aktualnie w Senacie. System ma się stać obowiązkowy dla wszystkich podatników VAT 1 lipca 2024 r. Pół roku później mają nim zostać objęci także podatnicy zwolnieni z VAT.