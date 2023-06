Kilka dni temu miał miejsce ogromny wyciek wrażliwych danych Polaków – haseł i loginów do portali społecznościowych, a nawet szczegółów kart płatniczych niektórych banków. Rząd stworzył specjalne narzędzie do weryfikowania wycieków, które co prawda nie działało przez pierwsze kilka godzin po wdrożeniu, ale teraz pozwala już sprawdzić, czy login bądź adres mailowy znalazły się na liście danych z wycieku. Serwis Nazwa.pl w reakcji na te wydarzenia tłumaczy jak zabezpiecza dane klientów, udzielając też kilku przydatnych wskazówek z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Wyciek? Z uwierzytelnieniem dwuskładnikowym bezpieczniej

Panel sterowania serwerem wymaga szczególnego zabezpieczenia. Szczególnie istotne w tym przypadku jest więc zastosowanie 2FA, czyli uwierzytelnienia dwuskładnikowego. Nazwa.pl informuje, że w procesie logowania do CloudHosting Panel można uruchomić 2FA, przez co podczas logowania konieczne będzie podanie kodu z darmowej aplikacji Google Authenticator. Podobny typ zabezpieczeń obowiązuje od 2020 także przy logowaniu do Panelu Klienta, z tą różnicą, że użytkownik kod otrzymuje SMS-em, lub w wiadomości mailowej. 2FA spotkacie także w panelu logowania do skrzynki mailowej w postaci wiadomości SMS lub kodu z Google Authenticator.

Funkcja ta przydatna jest nie tylko podczas wycieków danych, ale także przy potencjalnych próbach wyłudzenia i phishingu, czyli zagrożeń, z którymi banki borykały się w ostatnich miesiącach bardzo często.

Nazwa.pl w notce prasowej zachęca też do korzystania z managerów haseł i przestrzega przed zapisywaniem danych do logowania w przeglądarkach, bo zwiększa to prawdopodobieństwo przechwycenia ich przez cyberprzestępców. By się przed nimi zabezpieczyć, polski operator hostingowy stosuje całodobowe wsparcie techniczne i stały nadzór infrastruktury. Tam, gdzie jest więc możliwość, zachęcamy do rozważenia uruchomienia uwierzytelnienia dwuskładnikowego, by spać spokojniej podczas ponownych wycieków.

Stock image from Depositphotos