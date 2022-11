Klienci banku ING muszą mieć się na baczności. W ostatnich godzinach nasiliła się kampania phishingowa, w ramach której przestępcy próbują uzyskać dostęp do loginów i haseł klientów tego banku.

Uwaga klienci banku ING

Jak informuje zespół CSIRT NASK, w dniu dzisiejszym zaobserwowano wzmożoną aktywność kampanii przeciwko klientom banku ING. Otrzymują oni wiadomości od nadawcy podszywającego się pod bank i informują o zablokowaniu konta, jeśli nie zainstalujemy dedykowanej aplikacji. Powodem rzekomej blokady konta jest brak aplikacji bezpieczeństwa, która tak naprawdę nie istnieje, ale może być mylona z aplikacją mobilną tego banku. Po kliknięciu w link użytkownik jest przekierowany na specjalnie przygotowaną stronę, która służy do wyłudzania danych do logowania do konta

W innym wariancie tego ataku oszuści namawiają do zainstalowania na telefonie szkodliwej aplikacji, która również wykrada dane uwierzytelniające. Wiadomości wysyłane są na skrzynki pocztowe losowych osób, często również tych, które wcale nie mają konta w banku ING. Wyglądają całkiem wiarygodnie, choć wyraźnie widać, że adres nadawcy nie ma nic wspólnego z domeną ING, a treść wiadomości, napisana jest nie do końca poprawna polszczyzną.

Na szczęście wiele usług pocztowych, jak np. Gmail na obrazku powyżej, informuje, że wiadomość jest podejrzana, ale warto mieć się na baczności i poinformować o tym swoich mniej technicznych znajomych. Szczególnie tych posiadających konto w banku ING. Pamiętajcie, żaden bank nie poprosi was nigdy o podanie danych do logowania do konta na innej stronie niż swoja własna. Trzeba mieć się na baczności.

