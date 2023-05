Masowo przejmowali routery. Chińczycy urządzili prawdziwe polowanie

Jak wynika z informacji przekazanych przez badaczy cyberbezpieczeństwa, złośliwy kod napisano w C++, jednak w taki sposób, aby był on w pełni niezależni od oprogramowania układowego. To oznacza, że modyfikacja w celu uruchomienia na routerach innych producentów jest jak najbardziej możliwa i byłaby bardzo prosta. Najpewniej taka była intencja twórców cyberzagrożenia, aby wkrótce zaatakować inne routery.

Infrastruktura kontroli cyberzagrożenia była obsługiwana - według dalszych odkryć badaczy - przez grupę Mustang Panda: to chińscy hakerzy powiązani z tamtejszym rządem. Najprawdopodobniej, celem było "zaciemnienie" prawdziwego źródła ruchu w kontekście kontroli realnych celów infekcji. Badacze z Check Point badali bowiem ukierunkowane ataki na instytucje zajmujące się relacjami zagranicznymi: przez zainfekowane routery "przepychany" był ruch - a czym więcej węzłów, tym lepiej dla utrzymania tajności źródła komunikacji.

Wśród możliwości backdoora znajdują się takie operacje jak: wykonywanie poleceń na zainfekowanym sprzęcie, transfer plików, wymiana danych między dwoma urządzeniami przy użyciu SOCKS5. Biorąc pod uwagę zasięg tej kampanii, hakerzy bardzo chcieli ukryć prawdziwy cel tych infekcji.

To nie pierwszy taki przypadek

W 2018 roku mieliśmy do czynienia z akcją organizacji APT28 - finansowej przez Kreml, która skutecznie zaatakowała i zainfekowała ponad pół miliona urządzeń Linksys, Mikrotik, Netgear, TP-Link i innych firm. Po wniknięciu do routera, obecny w module VPNFilter zmieniał sprzęt w serwer proxy prywatnej sieci wirtualnej SOCKS5.

Na razie nie ma zweryfikowanych doniesień na temat podobnego oprogramowania układowego na urządzenia innych producentów, jednak - jak twierdzą sami badacze - byłoby to jedynie kwestią czasu, gdyby nie ujawniono tego ataku. Backdoor był zbudowany w taki sposób, aby można było go spokojnie przeportować na oprogramowania układowe innych producentów: to wskazuje na to, że ów atak był bardzo dobrze zaplanowany z myślą o masowych infekcjach.