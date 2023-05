Loginy i hasła Polaków w sieci. Czy to jeden z większych wycieków w ostatnim czasie?

Do sieci trafiła baza danych z milionami wpisów o polskich stronach internetowych zawierająca loginy i hasła. Możemy mieć do czynienia z jednym z większych w ostatnim czasie wycieków tego typu informacji.

Jak informuje Zaufana Trzecia Strona, wczoraj na jednym z polskich forów w sieci Tor pojawiła się baza danych zawierająca ponad 6 mln wierszy. Każdy z nich ma być osobnym wpisem przedstawiającym konkretną stronę internetową wraz z loginem i hasłem użytkownika logującego się do serwisu.

Skąd ten ogromny wyciek? Dane mogą pochodzić z zainfekowanych komputerów użytkowników, na których działało oprogramowanie typu "stealer". Działa ono w tle i monitoruje wszystkie zapisywane w przeglądarce loginy i hasła wykorzystywane do logowania się na stronach internetowych. Nie da się jednak oszacować, z jakiego okresu pochodzą te wpisy - choć, jak podaje Zaufana Trzecia Strona, niektóre wiersze zawierają liczbę "2023" sugerując, że mamy do czynienia z loginami i hasłami stworzonymi i zapisanymi w tym roku.

Co znajduje się w samej bazie? Zaufana Trzecia Strona podaje, że informacje tam zawarte dotyczą przede wszystkim loginów i haseł do polskojęzycznych stron oraz takich, które w nazwie mają "pl" - co sugeruje przefiltrowane wpisy związane z naszym krajem. Wśród milionów, a konkretnie ponad 6 mln wierszy, znajdziemy takie, które odnoszą się bezpośrednio do polskich stron internetowych, serwisów oferujących pocztę elektroniczną, popularnych sklepów online, a nawet sieci społecznościowych:

poczta.onet.pl: 28 747

poczta.wp.pl: 12 056

online.mbank.pl: 10 140

.ingbank.pl 1227

.gov.pl: 44 385

morele.net: 2672

x-kom.pl: 10 761

allegro.pl: 88 282

facebook.com: 119 334

Jak podaje Zaufana Trzecia Strona, na ten moment nie ma wygodnych narzędzi ułatwiających sprawdzenie, czy w bazie znajdują się nasze dane - choć można podejrzewać, że niedługo serwisy typu Have I Been Pwned na to pozwolą. Strona podejrzewa również, że w sprawę już teraz angażuje się CERT Polska informując m.in. dostawców poczty elektronicznej o wycieku kont klientów.

O tym, że warto dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci piszemy wielokrotnie. Choć nie da się w pełni zabezpieczyć przed atakami hakerów, warto robić wszystko, by utrudnić im "robotę". Warto pamiętać, by nie klikać "w ciemno" we wszystko, co dostajemy - od linków w wiadomościach SMS po te przesłane pocztą elektroniczną. Warto też pamiętać o generowaniu silnych i bezpiecznych haseł oraz i korzystaniu z dwustopniowej autoryzacji, która dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa i chroni przed nieautoryzowanym dostępem do wielu stron - w tym do banków.

