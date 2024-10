Klasa G dostępna jest w wersji elektrycznej. To duża zmiana dla tego, bodaj najbardziej kultowego Mercedesa. Przez 7 dni (do 29 października) można obejrzeć jak wygląda Mercedes-Benz Klasy G 580 EQ schowany w gigantyczne pudełko Matchbox. Wygląda on identycznie jak powiększony resorak – zabawka w miniaturowej skali.

Od 23 do 29 października 2024 w warszawskiej Fabryce Norblina można obejrzeć pełnowymiarowego Mercedesa G 580 z technologią EQ skrytego w pudełku Matchbox. Całość wygląda on identycznie jak resorak-zabawka, który jest dostępny w sprzedaży – tylko oczywiście w zupełnie innej skali. Trzeba przyznać, że wygląda to oryginalnie.

Akcja ta ma na celu promocję elektrycznego Mercedesa Klasy G EQ, którego mieliśmy okazję testować jakiś czas temu. To pierwszy raz, gdy Klasa G dostępna jest z elektrycznym napędem, a jest to o tyle nietypowe, że te auta, o wyjątkowo terenowym charakterze, są wciąż budowane wg tradycyjnych reguł – np. klamki z fizycznymi i głośno „klikającymi” zamkami – co doceniają klienci. Jednocześnie, to właśnie elektryczna wersja ma najlepsze parametry terenowe i udostępnia funkcje, które nie są dostępne dla odmian spalinowych.

Warto jeszcze zaznaczyć, że oryginalny model Matchbox elektrycznego Mercedesa G EQ został wykonany w 99,5% z materiałów pochodzących z recyklingu.