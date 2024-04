Mercedes-Benz Tech Experience to nowy format szkoleń, które w dużej mierze skupiają się na poznaniu i dostosowaniu techniki jazdy kierowcy do nowych samochodów z niezwykle zaawansowaną elektroniką wspomagającą. Chodzi o zmianę nawyków, które często są obecne u bardziej doświadczonych kierowców, a które niekoniecznie już pasują do nowoczesnych aut. Na szkoleniu jest możliwość sprawdzenia różnych technik i znalezieniu tej najbardziej skutecznej.

Omijanie przeszkody, jazda po śliskim

Choć ominięcie przeszkody wydawać się może prostym zadaniem, to jak pokazuje praktyka, jest spore pole do poprawy, czyt. skrócenia drogi hamowania podczas takiego manewru. Kluczowe, by nowoczesne systemy zainstalowane w samochodzie miały okazję właściwie zadziałać. Trenerzy, a są nimi przede wszystkim doświadczeni piloci i kierowcy rajdowi/wyścigowi, wskazują jak powinien przebiegać cały proces awaryjnego hamowania wraz z ominięciem przeszkody: najbardziej maksymalne wciśnięcie hamulca, a później możliwie spokojny manewr kierownicą. To właśnie wówczas możliwe jest użycie maksimum przyczepności na przednich oponach do wytracenia prędkości, a później do skorygowania toru jazdy. Jeśli ruch na kierownicy będzie zbyt wczesny i/lub zbyt mocny, to finalnie zatrzymamy się dalej lub nawet uderzymy w przeszkodę.

Podczas ćwiczeń na Mercedes Tech Experience była też możliwość jazdy po śliskim okręgu, a także pełne zatrzymanie na nim. Ponownie: sposób jazdy samochodem kilkunastoletnim (lub starszym) różni się w takiej sytuacji od prowadzenia nowoczesnego pojazdu, który tak dostosowuje siłę hamowania na każdym kole, by cały manewr zajął możliwie najmniej miejsca i zachowuje pełną stabilność cały czas. W testowanych samochodach Mercedesa w końcowym etapie możliwe, a nawet wskazane było dokręcenie nieco kierownicy.

Szarpak: najbardziej wymagające ćwiczenie

Na tego typu szkoleniach najbardziej cenna wydaje się próba na szarpaku, która symuluje uderzenie boczne w tył naszego pojazdu w trakcie jazdy – np. ktoś wjechał na skrzyżowanie na czerwonym i w nas uderzył. Wyprowadzenie pojazdu jest tym trudniejsze, że poruszamy się po śliskiej (nawodnionej) nawierzchni. Filmy zamieszczone powyżej i poniżej doskonale pokazują jak trudne jest to zadanie.

Tech Experience czyli doświadczenie z najnowszą techniką

Jak się już zdążyliście zorientować, istotną częścią Mercedes Tech Experience stanowiły ćwiczenia, które były obecne na Mercedes Safety Experience, w których nasza redakcja także miała okazję brać udział. I jest to bardzo dobra informacja, bo w mojej ocenie to właśnie te aspekty związane z bezpieczeństwem są najważniejsze i też najtrudniejsze do przyswojenia, szczególnie poza specjalistycznym torem.





Nowy format – Tech Experience – przewiduje też czas na prezentację i wypróbowanie nowoczesnych asystentów jazdy, a także innego rodzaju zaawansowanych rozwiązań technicznych, które są obecne w samochodach marki Mercedes-Benz, a wielu użytkowników z nich nie korzysta – z różnych powodów. Zacznijmy od Drive Pilot czyli asystent jazdy półautonomicznej drogą szybkiego ruchu i w miejskich korkach. Tak, można to też wypróbować na Mercedes Tech Experience i jak pokazują nasze testy tego rozwiązania znacząco redukuje to zmęczenie podczas dłuższej jazdy:

Na Tech Experience można też spróbować asystenta autonomicznego parkowania, który obecnie działa w jeszcze szerszym zakresie niż to, co testowałem kilka lat temu przy okazji Klasy A:

Szczególnie, że manewr parkowania można wykonać ZDALNIE Mercedesem EQS ze skrętną tylną osią, której koła mogą być skręcone o 10 stopni względem domyślnego ustawienia do jazdy na wprost. To przekłada się na manewrowość tego dużego samochodu porównywalną, a miejscami nawet lepszą niż klasyczny hatchback.







Instruktorzy Driving Academy pokazują też jakie możliwości personalizacji jazdy oferują elektryczne samochody Mercedes-Benz. Nie chodzi tylko o dostosowanie działania pedału przyspieszenia (tryby jazdy), ale przede wszystkim o zrozumienie rekuperacji, szczególnie w trybie automatycznym (przewidującym) i optymalne jej użycie.

Kto, kiedy, gdzie i za ile?

Mercedes Tech Experience 2024 oficjalnie wystartowało 15 kwietnia 2024 na torze Jastrząb (pod Radomiem), ale jeszcze w kwietniu są 3 kolejne terminy (Bednary, w okolicy Poznania). Kolejne szkolenia mają miejsce w czerwcu, lipcu oraz sierpniu. Szkolenie dla jednej osoby kosztuje 3075 zł brutto (więcej informacji).

Tech Experience, podobnie jak pozostałe szkolenia marki Mercedes-Benz w ostatnich latach, prowadzi szkoła jazdy Driving Academy, którą założył Robert Hundla, pilot rajdowy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Partnerem jest firma Continental, producent opon, które można wypróbować na tych szkoleniach, a w tym SportContact 7, które miałem okazję testować.

Cena, szczególnie ze względu na próby sprawnościowe na torze, a także za możliwość spróbowania wielu rozwiązań w scenariuszu, które wolelibyśmy uniknąć na drodze publicznej, nie wydaje się wygórowana i znacząco poprawia wiedzę i umiejętności. Dla wielu to też zachęta do wzięcia udziału w pełnym cyklu szkoleń z bezpiecznej jazdy.





Szkolenie redaktora Antyweb na Tech Experience odbył się na koszt i zaproszenie firmy Mercedes-Benz. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.