Oczekiwanie na kontynuację przeciąga się w nieskończoność. Ale regularnie słyszeliśmy o rozmaitych problemach, z którymi musieli borykać się twórcy. Wśród tych najgłośniejszych bez wątpienia znalazły się strajk scenarzystów — ale zawirowania w samej ekipie produkcyjnej też nie mogły przejść bez echa. Później słyszeliśmy też o tym, jak kosmiczne koszta związane są z produkcją serialu. Ale najwyraźniej udało się wyjść na prostą — i ekipa w pocie czoła pracuje nad nowymi odcinkami, których ukończenie jest coraz bliżej.

"Rozdzielenie" - drugi sezon serialu coraz bliżej. Apple zaostrza apetyt!

Apple nadal nie podało żadnych konkretów związanych z datą premiery drugiego sezonu "Rozdzielenia", ale regularnie przypomina nam że ten zbliża się wielkimi krokami. Kilka tygodni temu gigant podzielił się fotografią z planu i informacją, że prace na planie zdjęciowym mają się ku końcowi. Teraz, również na X (dawniej Twitter) na oficjalnym koncie Apple TV pojawił się wpis z krótkim materiałem wideo z mrugającym światłem w tajemniczym korytarzu. Jak wynika z analiz internautów — jeżeli analizować go jako kod Morse'a, to mrugające światło układa się w słowa "tommorow" (ang. jutro). A aktorzy wcielający się w główne serialowe role w swoich social mediach również podgrzałī atmosferę sugerując, że niebawem doczekamy się jakiegoś ważnego ogłoszenia związanego z projektem.

Co to może być? Cóż — wielu ma nadzieję, że to już jutro będzie premiera serialu "Rozdzielenie". Mając jednak na uwadze że aktorzy opuścili plan zdjęciowy w kwietniu — szanse na to są niezwykle nikłe. I największe szanse jeżeli chodzi o wielkie ogłoszenie związane są z oficjalną datą premiery drugiego sezonu "Rozdzielenia". Póki co nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że nareszcie doczekamy się konkretów związanych z drugim sezonem jednego z najgorętszych seriali ostatnich lat!