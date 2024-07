Disney sięga po hit sprzed 18 lat. Nadchodzi wielki powrót

Film "Diabeł ubiera się u Prady" z 2006 roku, oparty na powieści Lauren Weisberger, opowiada historię Andy Sachs (Anne Hathaway), świeżo upieczonej absolwentki dziennikarstwa, która trafia do prestiżowego magazynu mody "Runway". Jej marzenia o dziennikarstwie zostają brutalnie skonfrontowane z rzeczywistością pracy pod rządami despotycznej redaktor naczelnej, Mirandy Priestly (Meryl Streep). Film, który przyniósł Streep nominację do Oscara oraz wygraną w Złotych Globach, a Emily Blunt nominację do Złotego Globu, stał się hitem zarówno wśród krytyków, jak i widzów, a w kinach zarobił ponad 326 mln dolarów.

Diabeł ubiera się u Prady 2 powstaje. Kto wystąpi?

Po niemal 20 latach od premiery, oficjalnie ruszają prace nad kontynuacją "Diabeł ubiera się u Prady 2". Disney zdecydował się na ten krok, angażując ponownie scenarzystkę Aline Brosh McKennę oraz producentkę Wendy Finnerman. Wstępne szczegóły fabuły sugerują, że sequel skupi się na końcu kariery Mirandy Priestly, która stara się uratować swoje podupadające imperium wydawnicze. W tym celu zwróci się o pomoc do swojej dawnej asystentki, Emily Charlton (Emily Blunt), która stała się wpływową osobistością w świecie reklamy.

Szanse na powrót całej oryginalnej obsady są chyba niewielkie. Anne Hathaway wspominała, że zagranie w drugiej części filmu jest "kuszące", ale jej zdaniem czas na nakręcenie takiej produkcji już minął. Według doniesień Maryl Streep i Emily Blunt mają pojawić się w filmie i odegrać spore role, co na pewno pozwoliłoby zbudować silne połączenie z poprzednią częścią. Być może właśnie angaż tych aktorek był głównym powodem przeciągających się rozmów - Blunt nie narzeka na brak projektów, a zgranie grafików trójki gwiazd z pewnością nie byłoby łatwe. Dwie z nich są już na pokładzie, więc na pewno wszyscy trzymają mocno kciuki, by dołączyła do nich Hathaway.

Oprócz "Diabeł ubiera się u Prady", Disney przywróci na ekran serię "Tron". Nadchodzący film "Tron: Ares" już powstaje i ma zadebiutować w październiku 2025 roku.

