Prime Video szykuje pewniaka. Od razu zamówili dwa sezony!

Prime Video ogłosiło datę premiery długo oczekiwanego serialu kryminalnego "Cross" z Aldisem Hodge'em w roli Alexa Crossa. Co ciekawe, Hodge, oprócz głównej roli, pełni także funkcję producenta. Produkcja oparta jest na bestsellerowej serii książek autorstwa Jamesa Pattersona i przedstawia historię Alexa Crossa: detektywa i psychologa sądowego, który zagłębia się w psychikę zabójców i ich ofiar, aby schwytać morderców. Książki Pattersona sprzedają się w milionach - do tej pory sprzedał ich ponad 425 kopii na całym świecie i był pierwszym autorem, który sprzedał ponad 1 milion e-booków.

Alex Cross - o czym były książki?

Książki o Alexie Crossie to emocjonujące czytelników od lat kryminały, których akcja rozgrywa się na niebezpiecznych ulicach Waszyngtonu, D.C. Główny bohater, dr Alex Cross, to psycholog, który staje się detektywem ds. zabójstw. Pierwsza z nich, "Along Came a Spider", którą wydano w 1993, to psychologiczny thriller, który rozpoczął serię. W niej Dr Alex Cross spotyka uwodzącą agentkę Secret Service, Jezzie Flanagan, i zostaje wplątany w zakazany romans. W międzyczasie słynny zabójca Gary Soneji planuje przestępstwo stulecia, a Cross i Jezzie są jedynymi, którzy mogą go schwytać. W drugiej książce z 1995 roku, "Kiss the Girls", w różnych zakątkach kraju dwóch wyjątkowo sprytnych morderców porwało piękne kobiety. Kiedy siostrzenica samego detektywa Alex Crossa znika, Cross postanawia podjąć śledztwo. Okazuje się, że obaj sprawcy mogą działać wspólnie, a Cross musi ryzykować własne życie i bezpieczeństwo swojej rodziny, aby ich powstrzymać.

W serialu Prime Video zobaczymy znajome twarze oraz wielu debiutantów. W produkcji występują m. in. Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford i Ryan Eggold. Wśród twórców znaleźli się Ben Watkins, który jest producentem wykonawczym i showrunnerem serialu z ramienia Blue Monday Productions, a Sam Ernst, Jim Dunn i Craig Siebels pełnią rolę producentów wykonawczych, podobnie jak James Patterson, Bill Robinson i Patrick Santa z James Patterson Entertainment.

Cross - zwiastun serialu

Cross - 2. sezon zamówiony

Jeszcze przed premierą pierwszego sezonu, serial został odnowiony na drugi sezon, co świadczy o dużym zaufaniu twórców i platformy Prime Video do tej produkcji. Może to też wynikać z doświadczenia przy innych serialach, jak "Jack Ryan" i "Reacher", które były w podobnym klimacie i cieszyły się naprawdę dużą popularnością. Tytuły wracały z nowymi odcinkami przez kilka lat i najwyraźniej podobne oczekiwania stawiane są przed serialem "Cross". Zwiastun nie pokazuje zbyt wiele, ale wprowadza nas w klimat serialu, który wydaje się być bardzo trafną reprezentacją tego, z czego słynęły książki Pattersona. Jak zauważono w komentarzach, "Alex Cross" może być amerykańskim odpowiednikiem "Luthera", co mimo wszystko dobrze świadczy o produkcji Prime'a, ponieważ pierwsze sezony brytyjskiego serialu do dziś wspominane są jako jedne z najlepszych historii kryminalnych powstałych na Wyspach i nie tylko.

Serial Cross - kiedy premiera? Data debiutu na Prime Video

Wszystkie osiem odcinków serialu "Alex Cross" zadebiutuje na całym świecie 14 listopada, więc do premiery pozostało sporo czasu. Możemy spodziewać się, że w najbliższych miesiącach Prime Video będzie udostępniać kolejne materiały promocyjne, które zdradzą więcej na temat produkcji, ale ja już jestem zaintrygowany na tyle, że chyba będę wolał uniknąć seansu jakichkolwiek fragmentów serialu, by dać się zaskoczyć jesienią.