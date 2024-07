Ponad 30 filmów zniknie z Max. Nie chcecie ich przegapić

Platforma Max, która oficjalnie wystartowała w Polsce 11 czerwca 2024 roku, zastąpiła wcześniejszą usługę HBO Max. Debiut przyniósł nowe tytuły, ale to nie oznacza, że serwis uniknie regularnej wymiany produkcji w swoim katalogu. Rotacja treści na platformach streamingowych jest powszechnym zjawiskiem i niewykluczone, że część z niżej wymienionych produkcji powróci do oferty Max wcześniej czy później. Niemniej jednak, niektóre filmy, które znikają z oferty, mogą budzić sentyment u widzów, jak kultowe "Lśnienie" czy znakomita "Zaginiona dziewczyna".

Co obejrzeć na Max?

Pierwszy z nich to kultowy horror w reżyserii Stanleya Kubricka, oparty na powieści Stephena Kinga. Film ukazuje mroczne tajemnice opuszczonego hotelu Overlook i psychiczne zmaganie głównego bohatera, Jacka Torrance’a. Drugi film jest thrillerem Davida Finchera - to adaptacja powieści Gillian Flynn. Historia zaginięcia żony bardzo szybko staje się czymś więcej, niż mogliśmy się spodziewać, a występ Rosamund Pike w tej produkcji robi ogromne wrażenie do dziś.

Wśród usuwanych filmów jest także "Lekarstwo na życie", czyli dramat w reżyserii Stevena Soderbergha. Film opowiada historię pacjenta, który próbuje odkryć tajemnicę nowego leku. W tym czasie do jego placówki trafia nowy pacjent, który zaczyna odkrywać ciemne strony miejsca, gdzie miał odzyskiwać zdrowie. "Świnka" natomiast to hiszpański horror, który opowiada historię nastolatki o imieniu Sara. Sara jest dziewczyną z nadwagą, która jest regularnie nękana przez grupę popularnych rówieśniczek na miejskim basenie. Pewnego dnia, wracając do domu, Sara widzi, jak jej oprawcy zostają uprowadzeni.

Max usuwane filmy lipiec 2024

Batman i Superman: Bitwa Supersynów (2022)

Blackway (2015)

Bracia przyrodni (2008)

Bruno Reidal, spowiedź mordercy (2022)

Celeste i Jesse - Na zawsze razem (2012)

Diler (2021)

Dom nad jeziorem (2006)

Dos Estaciones (2022)

Finlandia (2021)

Fortitude (2016)

Godland (2022)

Któryś jest w niebie (2021)

Lekarstwo na życie (2016)

Lovely Boy (2021)

Lśnienie (1980)

Mała lekcja miłości (2022)

Mgnienia miłości (2022)

Milczący las (2022)

Mroczna wieża (2017)

Mój kochanek, mon amour (2022)

Mój romans z małżeństwem (2023)

Mężczyźni na skraju załamania nerwowego (2022)

Oliverio i basen (2022)

Piotruś Królik (2018)

Piotruś Pan (2003)

Podróż Eloise (2022)

Porzucona córka (2021)

Splendid Isolation (2022)

Sąsiedzi: Zrób to sam (2019)

Uwierz (2013)

Wielki zielony krokodyl domowy (2022)

Zaginiona dziewczyna (2014)

Zwrotnik przemocy (2022)

Świnka (2022)

Życie (2022)

Źródło: Upflix.pl

W świecie pełnym serialowych hitów i filmowych arcydzieł, znaczenie ma nie tylko to, co widzimy, ale i to, co słyszymy. Dlatego właśnie, jako wymagający miłośnik doskonałej jakości dźwięku, warto zainwestować w sprzęt audio, który odda każdy niuans ścieżki dźwiękowej, potęgując wrażenia z oglądania. Na tophifi.pl znajdziesz szeroką gamę urządzeń audio, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców. Zaproś niepowtarzalną głębię i czystość dźwięku do swojego domowego kina. Przekonaj się, jak wielką różnicę może wprowadzić w Twoje filmowe doświadczenia wysokiej klasy sprzęt audio, który pozwoli Ci usłyszeć każdy szczegół i poczuć pełnię emocji płynących z ekranu.

Tekst zawiera linki partnerów.