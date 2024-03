"Rozdzielenie" - sezon 2: prace mają się ku końcowi! Kiedy premiera?

"Rozdzielenie" to jeden z najlepszych i najgłośniejszych seriali w ofercie Apple TV+. Dystopijna wizja świata to nie tylko znakomicie napisany scenariusz, ale ogromna w tym również zasługa fenomenalnej ekipy i kreacji świata, która pobudza wyobraźnię i... potrafi wywołać wiele lęku.

Pierwszy sezon skończył się wielkim cliffhangerem, a choć kontynuacja oficjalnie została zapowiedziana już dawno temu, to jej produkcja stale się opóźnia. Słyszeliśmy już o wielu falach problemów i rekordowych kosztach, które za odcinek ma ponieść Apple. I choć od wielu miesięcy słyszeliśmy przede wszystkim o niepokojących wiadomościach związanych z produkcją, teraz nareszcie coś miłego. Ben Stiller, twórca serialu, w najnowszym wywiadzie powiedział coś, na co wszyscy czekaliśmy od dawna. Prace nad drugim sezonem "Rozdzielenia" ruszyły i trwają w najlepsze!

Prace nad 2. sezonem serialu "Rozdzielenie" już trwają. Kiedy możemy spodziewać się premiery?

Jeżeli śledzicie losy filmów i seriali, to prawdopodobnie doskonale wiecie że to iż ekipa wróciła na plan to jedno. Ale po zdjęciach (które potrafią trwać nawet kilka-kilkanaście miesięcy) nadchodzi czas na postprodukcję, która również swoje zabiera. Z rozmowy dowiedzieliśmy się jednak, że zdjęcia do drugiego sezonu "Rozdzielenia" mają zakończyć się w kwietniu. Czyli w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Co z premierą 2. sezonu "Rozdzielenia"? Tutaj nie pada jeszcze żadna odpowiedź. Ben Stiller mówi tylko, że serial ma trafić do katalogu Apple TV+ "wkrótce". Ale nie ma żadnej konkretnej daty, którą mógłby się z nami podzielić.

Mimo wszystko po tych wszystkich perturbacjach i kłopotach — to dobra wiadomość. Wielu z nas już przestało mieć jakiekolwiek nadzieje na to, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się przygód Marka Scouta i przerażającej korporacji w której przyszło mu pracować...