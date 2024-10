Wielki bank gasi światło. Z tych usług w ten weekend nie skorzystasz

Przerwy techniczne w bankach to już norma i częsta procedura, która jest konieczna nie tylko do sprawdzenia działa wszystkich systemów, ale w razie konieczności, wprowadzenia poprawek, np. w zabezpieczeniach, by klienci nie stracili na długo dostępu do swojego konta i pieniędzy. Na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele banków zapowiadało krótki przerwy, w ramach których niektóre usług stawały się niedostępne. Tak też jest w przypadku Banku PKO BP, który swoje prace techniczne wykonuje w miarę regularnie i stara się robić to w czasie, w którym nie powinno to dotknąć zbyt dużej grupy klientów.

Tak było w zeszłym miesiącu, gdy zaplanowana przerwa techniczna odbyła się w weekend w godzinach nocnych. Poprzednia przerwa związana była przede wszystkim z aplikacjami mobilnymi, dostępem do bankowości elektronicznej, czy płatnościami w internecie realizowanymi w ramach usługi "Płacę z iPKO". W tym tygodniu prace serwisowe będą zakrojone na dużo większą skalę. Bank wydał komunikat dla swoich klientów, z którego wynika, że już jutro, a konkretnie w nocy z niedzieli na poniedziałek (14 października) nastąpi przerwa w dostępie do wielu usług tej instytucji. W ramach planowanych prac technicznych najwięcej problemów związanych będzie z płatnościami – czy to kartami fizycznymi, czy też cyfrowymi ich odpowiednikami przechowywanymi np. w popularnych aplikacjach/portfelach od Google, Apple, Garmin, czy Xiaomi.

PKO BP z pracami technicznymi. Z tych usług nie skorzystasz

W poniedziałek 14.10.2024 w godz. 00:45-01:45 nie będzie można:

wykonać transakcji kartą i BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO Banku Polskiego

nadać PIN-u oraz aktywować karty w aplikacji IKO i serwisie iPKO

zweryfikować PIN-u dla transakcji 3D Secure

Mogą też wystąpić utrudnienia podczas:

płatności kartą w terminalach płatniczych i internecie

płatności zbliżeniowych BLIKIEM

płatności Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Swatch Pay, Xiaomi Pay

wypłat kartą z bankomatów innych banków

podpięcia kart w Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Swatch Pay, Xiaomi Pay

Trzeba przyznać, że mowa jest o sporym wachlarzu usług, z których nie będzie można skorzystać i który związany jest przede wszystkim z płatnościami realizowanymi kartami. Na szczęście przerwa techniczna odbywać się będzie w nocy czasu polskiego. Warto jednak zwrócić na to uwagę, w szczególności jeśli właśnie podróżujecie. Znajdując się w innej strefie czasowej i chcąc skorzystać np. z płatności zbliżeniowych, może się nie udać.Choć tu PKO BP mówi o "utrudnieniach", warto mieć na uwadze, że transakcje nie zostaną zrealizowane.

Źródło: PKP BP

Co ważne, jak informuje biuro prasowe banku, utrudnienia nie dotyczą pozostałych funkcji serwisu internetowego iPKO i aplikacji IKO oraz serwisu telefonicznego iPKO. Instytucja przestrzega jednak, by planować transakcje i wszystkie inne czynności nieco wcześniej, by nie doszło do sytuacji, że w czasie, w którym przeprowadzana jest przerwa techniczna, nie udało się np. zrealizować płatności.