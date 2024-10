Alior Bank nie działa. Spokojnie, to tylko awaria

Jesteś klientem Alior Banku i masz problemy z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej? Nie jesteś sam – to awaria systemów.

Przerwy w działaniu bankowości internetowej, czy mobilnej to już coś, do czego przywykliśmy. Najpopularniejsze banki w Polsce informują zawczasu swoich klientów o spodziewanych przerwach technicznych wynikających najczęściej z aktualizacją wewnętrznych systemów, czy też zwiększeniu bezpieczeństwa serwerów gwarantujących bezpieczeństwo naszych kont.

Jednak niespodziewane awarie to coś, czego nikt nie lubi. Bo co, jeśli chcemy akurat w tym momencie skorzystać z bankowości, a nie działa? Z takim problemem mierzą się teraz klienci Alior Banku zgłaszający, że dostęp do rachunków drogą elektroniczną nie działa. Informacje te pojawiają się w serwisie Downdetector, który od kilkudziesięciu minut "świeci na czerwono". Niezadowoleni klienci zgłaszają problemy z dostępem do bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej. Nie działa system logowania, który skutecznie blokuje możliwość skorzystania z podstawowych funkcjonalności oferowanych przez instytucję.

Awaria w Alior Bank. Utrudnienia w dostępie do konta

Na oficjalnym profilu Alior Bank na Facebooku pojawił się już wpis odnoszący się do doniesień o awarii. Przedstawiciele instytucji potwierdzili, że w ostatnich kilkudziesięciu minutach klienci mają utrudniony dostęp do systemów Alior Online i Alior Mobile. Na chwilę obecną nie ma żadnych dodatkowych informacji. Osoby, które nie mogą skorzystać z usług banku, muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na wyeliminowanie powstałych problemów. Kiedy? Tego nie wiadomo. W komunikacie podano jedynie, że "trwają prace nad przywróceniem ich prawidłowego działania".

becnie mogą występować problemy z prawidłowym funkcjonowaniem systemów Alior Online i Alior Mobile. Trwają prace nad przywróceniem ich prawidłowego działania.

Gdy tylko będziemy znać więcej szczegółów, będziemy ten tekst aktualizować. Poinformujemy także, gdy awaria zostanie usunięta i wszystkie usługi Alior Banku działać będą prawidłowo.