Masz tu konto? Sprawdź kiedy wystąpią utrudnienia

Przerwy techniczne w bankach to już norma i częsta procedura, która jest konieczna nie tylko do sprawdzenia działa wszystkich systemów, ale w razie konieczności, wprowadzenia poprawek, np. w zabezpieczeniach, by klienci nie stracili na długo dostępu do swojego konta i pieniędzy. Na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele banków zapowiadało krótki przerwy, w ramach których niektóre usług stawały się niedostępne. Tak też jest w przypadku Banku PKO BP, który wydał komunikat dla swoich klientów, z którego wynika, że już w najbliższy weekend, a konkretnie w niedzielę 22 września nastąpi przerwa w dostępie do niektórych usług tej instytucji.

Bank PKO BP zapowiada przerwę techniczną. Niektóre usługi będą niedostępne

Źródło: PKP BP

Bank informuje, że w niedzielę 22.09.2024 w godzinach 00:00 – 12:00 nie będzie można korzystać:

z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes,

funkcji otwartej bankowości (Open Banking),

płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z iPKO”.

W czasie przerwy aplikacja iPKO Biznes mobile będzie niedostępna, a aplikacją IKO będzie można tylko wypłacać pieniądze z bankomatów oraz płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIK.

Choć zazwyczaj banki przewidują przerwy techniczne wyłącznie w godzinach nocnych, warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku z usług nie skorzystacie do niedzielnego południa. Warto więc zaplanować swój weekend tak, by nie musieć korzystać z aplikacji mobilnej, bankowości internetowej/telefonicznej, otwartej bankowości, czy usługi "Płacę z iPKO". Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie karty płatnicze PKO BP będą działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. Bank prosi, by wszystkie ważne transakcje wykonać wcześniej jednocześnie przepraszając swoich klientów za utrudnienia.