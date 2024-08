mBank gasi światło. Koniec z aktualizacjami na tych smartfonach

mBank zapowiedział dziś, iż od września kończy wsparcie dla systemu mobilnego dla smartfonów od Apple - iOS 15, a więc wydanego zaledwie cztery lata temu. Co to dokładnie oznacza dla posiadaczy starszych urządzeń iPhone?

Proces zakończenia wsparcia dla starszych systemów mobilnych, mBank rozpoczął już na początku lutego tego roku. Wówczas, granicznym terminem jego zakończenia był marzec 2024 roku. Od tamtego miesiąca mBank planował wprowadzić wymóg posiadania smartfona z iOS na pokładzie w wersji co najmniej 16.0 (rok wydania - 2022), a w przypadku z smartfonów z Androidem wymóg wersji co najmniej 8.0 (rok wydania - 2017).

Co ciekawe, jeśli chodzi o Androida zapowiedziano ostateczne rozstanie ze starszymi systemami Android, co oznaczało niemożność korzystania z żadnej aplikacji mBanku na smartfonach z Androidem 7.0 i starszym, a w przypadku iOS oznaczało to jedynie brak możliwości instalowania najnowszych wersji aplikacji mBank na smartfonach z iOS 15 i starszych.

Mimo tych różnic, proces ten udało się zakończyć tylko dla smartfonów z Androidem, w sklepie Google Play mamy już wprowadzone restrykcje wymogu systemu w wersji 8.0 i nowszych.

W App Store z kolei, nadal granicznym systemem jest iOS 15. To ma się jednak zmienić już ostatecznie w przyszłym miesiącu.

Od września kończymy wspierać urządzenia z systemem IOS 15. Wersja naszej aplikacji 3.83 będzie ostatnią aktualizacją dostępną na urządzenia z tym systemem. Jeśli chcesz korzystać z najnowszej wersji aplikacji mBanku, mBank Token lub mBank Junior, musisz zaktualizować oprogramowanie na swoim urządzeniu (np. smartfonie, tablecie) do wersji min. iOS 16. Taką zmianę wprowadzamy ze względu na bezpieczeństwo Twoich danych i pieniędzy.

Nadal jednak posiadacze starszych smartfonów, z systemem iOS 15 będą mogli korzystać ze starszych wersji aplikacji mBank.

Po zmianie nie zaktualizujesz aplikacji mBanku do najnowszej wersji. Przez to nie skorzystasz z nowych funkcji w aplikacji. W dalszym ciągu jednak będziesz mieć możliwość logowania się do konta i korzystania z dostępnych rozwiązań. By korzystać z najnowszej wersji aplikacji mBanku, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia mobilnego (lub jeśli Twoje urządzenie nie spełnia wymogów producenta systemu iOS, zmień je na nowsze).

O jakich smartfonach mowa? Ostatnim smartfonem ze wsparciem iOS 15 był iPhone 7, a więc na tym i na starszych modelach nie zaktualizujecie już aplikacji mBanku do najnowszej wersji. Możliwe to będzie dopiero na iPhone 8 i nowszych. Jeśli chodzi o smartfony iPhone SE, na iOS 16 „załapały” się już tylko wersje 2. i 3. generacji.

Źródło: mBank.