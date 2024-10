Połowa klientów tego banku loguje się do niego tylko z poziomu aplikacji mobilnej

Wielokrotnie poruszałem już na Antyweb dane Związku Banków Polskich w temacie popularności aplikacji mobilnych wśród klientów banków w Polsce. Z tą większą ciekawością wziąłem udział w tej konferencji, by dowiedzieć się, jak to wygląda w przypadku jednego z największych banków w Polsce.

Moja uwaga w tych danych w szczególności skupia się na klientach „mobile only”, a więc na takich osobach, które przynajmniej raz w miesiącu logują się do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania się do bankowości interentowej w przeglądarce.

Zerknijmy więc na dane Związku Banków Polskich, za II kwartał 2024 roku, w porównaniu z II kwartałem 2020 roku.

Okres Liczba umów do BI w mln Liczba aktywnych użytkowników BI w mln Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych w mln Liczba klientów mobile only w mln II kwartał 2020 roku 37,5 19 13 6,5 II kwartał 2024 roku 43,5 23,2 22,7 16,5 Różnica 6 4,2 9,7 10

Widać tu wyraźnie, iż jeszcze cztery lata temu, na 19 mln cyfrowych klientów banków w Polsce, 13 mln to byli aktywni użytkownicy aplikacji mobilnych, z czego połowa - 6,5 mln, korzystała tylko z aplikacji, bez logowania do bankowości internetowej (BI).

Obecnie, na 23,2 „ucyfrowionych” klientów, zdecydowana większość (22,7 mln) to aktywni użytkownicy aplikacji mobilnych, z czego aż 16,5 mln, korzysta wyłącznie z aplikacji mobilnych.

Jednak dzisiejsza konferencja Santandera, który to jest w czołówce banków w Polsce, również jeśli chodzi o mobilnych klientów, zweryfikowała nieco te rewelacyjne dane.

Zaczynając od początku - na 7,5 mln klientów Santander Bank Polska, w minionym miesiącu odnotowano 3 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej. Z kolei z wszystkich kanałów cyfrowych (aplikacja + bankowość internetowa) korzysta obecnie 82% z wszystkich klientów.

Jednocześnie są oni coraz bardziej aktywni, bo w ostatnim roku istotnie wzrosło wśród nich korzystanie z takich usług jak dokonywanie transakcji (w tym BLIK), a niemal o połowę wzrosła liczba przelewów Expres Elixir - to jednak nie dziwi, to jedyny bank w Polsce, który udostępnia je za darmo swoim klientom indywidualnym, w podstawowym koncie osobistym.

Przechodząc już do klientów „mobile only”, mowa tu o niemal połowie klientów - 48%, którzy logują się do banku, tylko z poziomu aplikacji mobilnej. 18% korzysta tylko z bankowości internetowej, a 34% zarówno z aplikacji mobilnej, jak i bankowości internetowej.

Skąd ta rozbieżność z danymi Związku Banków Polskich. Nie omieszkałem zapytać o to dokładnie na konferencji prasowej. Uzyskałem odpowiedź, iż dane ZBP nie opierają się na liczbie klientów, że tak powiem - per PESEL, a w znacznej mierze obejmują też klientów "multibankowych".

Co to oznacza? Otóż, dla przykładu - jeśli dany klient ma cztery konta w różnych bankach i z każdego korzysta tylko z aplikacji mobilnych, to w statystykach Związku Banków Polskich dla klientów „mobile only” liczony jest jako razy 4. Tak więc, rzeczywiście - może to istotnie zaburzać te wyniki i rzeczywisty obraz korzystania przez klientów z aplikacji mobilnych poszczególnych banków.

Wracając jeszcze do danych Santandera, ciekawie wyglądają statystyki korzystania efektywnego z kanałów cyfrowych. Na 8 logowań do bankowości internetowej w miesiącu (mediana: 4), przypadają 32 logowania do aplikacji mobilnej (mediana: 24). Z tego mamy średnio 8 transakcji w bankowości internetowej i 10 w aplikacji mobilnej.

Można tu wywnioskować, iż jeśli już logujemy się do bankowości internetowej, to kończy się to wykonaniem transakcji 1:1, a aplikacja mobilna ma dużo szersze zastosowanie. Ostatni natomiast wykres na slajdzie pokazuje, iż z aplikacji mobilnej częściej korzystają klienci w wieku do 40 lat, a im starsi tym częściej korzystają z bankowości internetowej.

Stock Image from Depositphotos.