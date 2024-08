Wielka gra za darmo w Epic Games Store. Kto nie zagra, niech żałuje

Calisto Protocol miał być duchowym następcą Dead Space. Produkcja, która pochłonęła ponad 160 mln dolarów okazała się finansową klapą. Nie znaczy to jednak, że to zła gra. Będziecie się mogli o tym przekonać już za tydzień. I to bez wydawania pieniędzy

The Callisto Protocol jest dokładnie tym, czego wszyscy chcieli. Survival horror z krwi i kości, gdzie przetrwanie jest niezwykle trudne, a całość potrafi wystraszyć — lecz nie stawia na marne jump scare’y, a buduje napięcie klimatem — i poza małymi problemami, takimi jak niewidzialne elementy, które potrafią przeszkodzić podczas walki, nie mam się zwyczajnie czego przyczepić. Pierwsze dzieło Striking Distance Studios to niezwykle elegancki ukłon w stronę fanów tego gatunku.

– Kacper o Calisto Protocol wypowiadał się bardzo ciepło, dając grze ocenę 9,5. Jego zachwytu nie podzielali inni recenzenci ani sami gracze. Na Metacritic tytuł ten cieszy się oceną na poziomie 69 (6.9), co nie jest wynikiem złym, ale też poniżej oczekiwań. Tym bardziej że twórcy liczyli na większe zainteresowanie graczy. Już kilka tygodni po premierze wiedzieliśmy, że mamy do czynienia ze sporym rozczarowaniem. Krafton, które na Calisto Protocol miało wydać ok. 161 mln dolarów, liczyło, że gra rozejdzie się w nakładzie ok. 5 mln egzemplarzy. Problem w tym, że tytułowi nie udało się osiągnąć sprzedaży w okolicach 2 mln kopii.

Calisto Protocol za darmo na PC. Kto skorzysta z promocji?

Choć o grze słuch zaginął, być może teraz znów zrobi się wokół niej nieco głośniej – tym bardziej że gracze pecetowi będą mogli sprawdzić ten survival horror zupełnie za darmo. A wszystko w ramach tradycyjnego już rozdawnictwa Epic Games Store, które w ostatnim czasie nie miało niczego ciekawego w ofercie dla graczy. To zmieni się w przyszłym tygodniu, gdzie Calisto Protocol będzie czekało na graczy. Grę przypisać do swojego konta będziecie mogli między 22 a 29 sierpnia.

W oczekiwaniu na ten tytuł, przez najbliższe dni do swojego konta możecie przypisać platformówkę 2D Death's Gambit: Afterlife oraz dodatki World of Warships — Pakiet startowy: Albany