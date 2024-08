ASUS pokazuje jak wykorzystać możliwości procesorów AMD Ryzen AI

Procesory te wprowadzają rewolucyjne możliwości w zakresie obsługi sztucznej inteligencji, oferując użytkownikom niezrównane połączenie mocy obliczeniowej, energooszczędności i funkcjonalności. Jeśli dodamy do tego unikalne atrybuty najnowszych notebooków firmy ASUS, to otrzymujemy bardzo ciekawe urządzenia, które poradzą sobie z każdym zadaniem.

AMD Ryzen AI – nowa era sztucznej inteligencji

Procesory AMD Ryzen AI stanowią krok milowy w rozwoju technologii obliczeniowej, szczególnie w zakresie integracji sztucznej inteligencji na poziomie sprzętowym. Wbudowana jednostka NPU oraz mocne GPU umożliwiają lokalne przetwarzanie danych związanych z AI, co przekłada się na szybsze i bardziej efektywne wykonywanie zadań, takich jak rozpoznawanie obrazów, analiza języka naturalnego, czy generowanie treści wizualnych. Obecność takich możliwości na poziomie procesora oznacza, że nasze dane nie muszą być wysyłane do chmury i są znacznie bezpieczniejsze.

Jednostki NPU (Neural Processing Unit) w procesorach AMD Ryzen AI pozwalają one na wykonywanie operacji AI bez potrzeby korzystania z zewnętrznych serwerów, co znacząco przyspiesza procesy obliczeniowe i redukuje opóźnienia. Dzięki temu, notebooki z procesorami AMD Ryzen AI są w stanie realizować zadania związane z AI w sposób bardziej płynny i efektywny niż urządzenia wyposażone w tradycyjne procesory. Jednym z kluczowych atutów nowych procesorów jest ich efektywność energetyczna. Dzięki zaawansowanej architekturze Zen 5, procesory te łączą wysoką wydajność z niskim poborem mocy, co jest szczególnie istotne dla użytkowników mobilnych. Energooszczędność nie oznacza jednak kompromisów w zakresie wydajności – procesory AMD Ryzen AI 300 oferują duzą moc obliczeniową, która pozwala na płynne działanie nawet najbardziej wymagających aplikacji, zarówno tych związanych z AI, jak i codziennych zadań. Wszystko za sprawą wykorzystania sprawdzonej technologii litografii 4 nm, w której produkowane są nowe układy w fabrykach TSMC.

Procesory AMD Ryzen AI wspierają szereg nowoczesnych aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Przykładem może być oprogramowanie TensorStack Amuse 2.0, które umożliwia lokalne generowanie obrazów z wykorzystaniem AI. Choć wymagania sprzętowe są wysokie, procesory Ryzen AI z NPU i bardzo wydajnym GPU - Radeon 890M z 16 jednostkami obliczeniowymi RDNA 3+, są w stanie sprostać tym wyzwaniom, zapewniając płynne działanie nawet w przypadku skomplikowanych operacji AI. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej możliwości tych układów.

ASUS Zenbook S 16 – elegancja i wydajność w jednym

ASUS Zenbook S 16 to laptop, który wyróżnia się nie tylko eleganckim designem, ale także wyjątkową wydajnością. Wyposażony w procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, Zenbook S 16 oferuje imponujące możliwości zarówno w codziennej pracy, jak i w bardziej zaawansowanych zadaniach, takich jak edycja wideo, projektowanie graficzne czy nawet granie.

Zenbook S 16 jest niezwykle smukły i lekki, co czyni go idealnym towarzyszem dla osób często pracujących w podróży. Waży zaledwie 1,5 kg, a jego smukła konstrukcja (zaledwie 1,2 cm grubości) sprawia, że jest łatwy do przenoszenia. Mimo kompaktowych rozmiarów, laptop ten oferuje dużą przestrzeń roboczą dzięki 16-calowemu ekranowi OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, co zapewnia doskonałą jakość obrazu.

Dzięki procesorowi AMD Ryzen AI 9 HX 370 notebook firmy ASUS zapewnia płynne działanie nawet przy wykonywaniu wielu różnych zadań w jednym czasie. Na uwagę zasługuje też zintegrowana karta graficzna Radeon 890M umożliwiająca komfortowe granie w gry oraz korzystanie z aplikacji multimedialnych na wysokim poziomie. A jakby tego było mało, to zastosowane technologie AMD, takie jak chociażby FSR 2.1, pozwalają na upscaling obrazu w grach, co znacząco podnosi jakość obrazu bez dużego wpływu na wyświetlaną liczbę klatek na sekundę, nawet w wymagających grach.

Zenbook S 16 zaskakuje również pod względem żywotności baterii. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii zarządzania energią laptop ten jest w stanie wytrzymać około 10 godzin pracy na jednym ładowaniu. Jest to doskonały wynik, biorąc pod uwagę smukłość urządzenia i jego wysoką wydajność. Co więcej, funkcja szybkiego ładowania pozwala na szybkie uzupełnienie energii, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach awaryjnych.

ASUS ProArt P16 – kreatywność bez kompromisów

ASUS ProArt P16 to laptop stworzony z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują narzędzia do realizacji najbardziej wymagających projektów twórczych. Wyposażony w procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070, ProArt P16 oferuje niesamowitą wydajność i funkcjonalność, która pozwala na realizację nawet najbardziej złożonych zadań kreatywnych. Jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy pracują nad wymagającymi projektami, takimi jak rendering 3D, edycja wideo w rozdzielczości 4K, czy projektowanie graficzne na najwyższym poziomie. Laptop ten radzi sobie z najbardziej wymagającymi aplikacjami, co czyni go doskonałym wyborem dla twórców z różnych branż.

ASUS ProArt P16 został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie pracy. Ergonomiczna klawiatura z głębokim skokiem klawiszy oraz precyzyjny DialPad zintegrowany z dużym touchpadem pozwalają na intuicyjną obsługę i precyzyjną kontrolę nad projektami. Ekran OLED o rozdzielczości 4K zapewnia wyjątkową jakość obrazu, co jest kluczowe dla osób zajmujących się obróbką graficzną i wideo. Dodatkowo laptop wyposażony jest w szereg portów, w tym USB 4.0, HDMI 2.1 oraz czytnik kart SD, co zapewnia pełną kompatybilność z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi.

Co jednak warte podkreślenia, mimo swojej potężnej specyfikacji, ASUS ProArt P16 zachowuje bardzo konkurencyjny czas pracy na baterii. Dzięki zaawansowanemu zarządzaniu energią laptop ten może działać przez długi czas (7-8 godzin) nawet przy intensywnym użytkowaniu. Jest to niezwykle istotne dla profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnego narzędzia do pracy przez cały dzień. Poza tym stosunkowo lekka konstrukcja (1,8 kg) sprawia, że ProArt P16 jest łatwy do przenoszenia i sprawdzi się również, gdy często się przemieszczamy.

ASUS Zenbook S 16 oraz ASUS ProArt P16 to notebooki, które wyznaczają nowe standardy w dziedzinie wydajności, mobilności i obsługi sztucznej inteligencji. Dzięki procesorom AMD Ryzen AI, oba laptopy oferują nie tylko wyjątkową moc obliczeniową, ale także zaawansowane możliwości AI, które w przyszłości mogą zrewolucjonizować sposób pracy użytkowników. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz lekkiego, przenośnego urządzenia do codziennej pracy, czy też potężnego narzędzia do realizacji zaawansowanych projektów kreatywnych, ASUS ma w swojej ofercie rozwiązania, które sprostają Twoim oczekiwaniom. Wybierając Zenbook S 16 lub ProArt P16, zyskujesz pewność, że Twój laptop będzie wszechstronnym narzędziem gotowym na każde wyzwanie.

Artykuł powstał przy współpracy z marką ASUS.