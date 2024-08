Te zestawy zaczynały jako projekty fanów. Teraz są dostępne w sprzedaży

LEGO Ideas to zestawy przygotowane na podstawie pomysłów fanów LEGO i przez nich wybrane. Są wśród nich oryginalne projekty i zestawy zainspirowane filmami, serialami, grami, książkami, itp. Wśród nich znajdziemy m.in. maszynę do pisania, fortepian, domek na drzewie, Międzynarodową Stację Kosmiczną, Green Hill Zone z gry Sonic the Hedgehog, domek Kubusia Puchatka, Dom z filmu "Kevin sam w domu", Ulicę Sezamkową, czy kawiarnię Central Perk z serialu "Przyjaciele".

Do sprzedaży trafiły kolejne zestawy wyłonione w kilku turach procesów recenzowania, o których też pisaliśmy. Wśród zwycięzców znalazł się nawet reprezentant z Polski. Jan Woźnica zaprojektował "Opowieści z czasów wyścigu kosmicznego", które na sklepowych półkach pojawiły się w maju zeszłego roku. To zestaw składający się z 688 elementów pozwalający zbudować cztery "międzygwiezdne pocztówki", w tym obserwatorium do obserwacji komet i spadających gwiazd, bazę i zaćmienie Księżyca, prom kosmiczny przemierzający kosmos oraz czarną dziurę.

LEGO Ideas. To nowe zestawy, które trafią do sklepów już niedługo

Teraz poznajemy kolejne dwa zestawy, które zaczynały jako projekty fanów, a ostatecznie trafiły na linię produkcyjną i wkrótce trafią do sprzedaży. Na co warto czekać?

Disney: Miasteczko Halloween Tima Burtona

Pierwszym zestawem jest ten, inspirowany filmem "Miasteczko Halloween" w reżyserii Tima Burtona. Składa się z 2193 elementów i może być świetnym pomysłem na prezent świąteczny zarówno młodych, jak i dla dorosłych oraz wszystkich miłośników filmów fantastycznych oraz kolekcjonerów pamiątek filmowych. Zawiera trzy kultowe lokalizacje z filmu, które można połączyć — wzgórze, dom Jacka Skellingtona i ratusz. W pudełku znajdziecie również minifigurki Jacka Skellingtona, Sally, Świętego Mikołaja, Loka, Szoka i Baryłki, a także psa Zero i zbudowaną z klocków figurkę burmistrza z dwiema twarzami.

Zestaw Disney: Miasteczko Halloween Tima Burtona (21351) w oficjalnym sklepie LEGO dostępny będzie od 6 września w cenie 879,99 zł. Warto jednak śledzić inne sklepy, które często oferują zestawy LEGO w nieco niższych cenach.

Szczęki

Diorama, w której pierwsze skrzypce gra kultowy już rekin ludojad to świetny prezent dla fanów serii filmów "Szczęki", miłośników klasycznych filmów i kolekcjonerów pamiątek filmowych. Zawiera model łodzi LEGO Orca ze szczegółową kabiną ze zdejmowanym dachem, regulowanym bomem i olinowaniem oraz mnóstwem kultowych akcesoriów. Łódź można ustawić na zbudowanym z klocków morzu i odegrać jedną ze scen z filmu, gdzie rekin ją atakuje. W pudełku znajdziecie również także trzy kultowe postacie w wersji mini — szeryfa Martina Brody’ego, Matta Hoopera i Sama Quinta. Jest również dodatkowa podstawka, na której można ustawić rekina w towarzystwie minifigurek.

Zestaw Szczęki (21350) w oficjalnym sklepie LEGO dostępny będzie od 6 września w cenie 659,99 zł zł. Warto jednak śledzić inne sklepy, które często oferują zestawy LEGO w nieco niższych cenach.

To jeszcze nie koniec. Kilkanaście dni temu poznaliśmy zwycięzców najnowszej edycji programu. LEGO zatwierdziło dwa kolejne zestawy, które ramach Ideas trafią do sprzedaży. To Charlie and the Chocolate Factory - Here we go again – zestaw inspirowany książką i filmem "Charlie i fabryka czekolady" oraz inspirowany włochami The Italian Riviera. Na ostatnim etapie oceny jest również kultowa lampka, którą fani filmów Pixara zapewne doskonale kojarzą. Kiedy te zestawy trafią do sprzedaży? Zanim LEGO oficjalnie wprowadzi je na rynek, minie jeszcze kilka miesięcy. Warto jednak wypatrywać oficjalnej zapowiedzi – gdy ta się pojawi, z pewnością was o tym poinformujemy!