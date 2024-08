Chyba nie ma na świecie gracza, który nie słyszałby o Steamie. Jest to największa platforma do zakupu gier na komputery osobiste. Pomimo konkurencji w postaci Epic Games Store, czy GOG, od wielu lat utrzymuje się na szczycie. Nawet chwilowa moda wśród dużych producentów na własne launchery nie zrzuciła Steama z piedestału. Jednym z jej największych plusów jest intuicyjność i wygoda użytkowania. Właśnie tego dotyczyć będą najnowsze zmiany, które światło dzienne mogą ujrzeć już na początku września.

Steam walczy z linkami w opisach

Do tej pory twórcy gier mieli dużo swobody w przypadku tworzenia opisów do swoich gier. Jednak niektórzy nadużywali tego przywileju. Zdarzało się, że w opisie pojawiało się bardzo dużo linków do innych gier tego samego wydawcy lub dewelopera. Przez to opisy wyglądały bardziej jak banery reklamujące kolejne gry niż informacje wyjaśniające, o czym jest dana gra i jakie oferuje mechaniki.

Na oficjalnym blogu Steama pojawił się post, w którym platforma wyjaśnia, jakie zmiany dokładnie będą wprowadzane i czego będą dotyczyły. Nowe zasady będą miały zastosowanie dla czterech konkretnych obszarów: sekcji informacji o grze, sekcji krótkiego opisu, wszelkich sekcji ogłoszeń specjalnych i sekcji nagród. W wymienionych miejscach nie będzie można już umieszczać żadnych linków do innych stron zewnętrznych, w tym również do mediów społecznościowych. Ponadto zabronione będzie osadzanie obrazów imitujących interfejs sklepu Steam. Nie będzie też można umieszczać żadnych obrazów, linków ani widżetów prowadzących do innych gier na platformie Steam. Powiązane gry nadal będzie można skonfigurować jako stronę zestawów.

Steam odpowiedział też na pytanie, co z linkami, które już teraz znajdują się w opisie gier? Odpowiedź jest prosta: porządki. Steam automatycznie będzie rozpoznawał linki w czterech wymienionych sekcjach i je usuwał. Jeśli te linki będą zawinięte wokół tekstu lub obrazu, to Steam ukryje także zawartość znajdującą się w bloku kodu [url].

Grafika: depositphotos