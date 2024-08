Netflix próbuje wycisnąć z marki Squid Game tyle, ile tylko się da. Nie trzeba nikogo chyba przekonywać, że to jedna z najmocniejszych marek w ich portfolio. Co więcej: taka, która daje się monetyzować na wiele sposobów. Platforma regularnie szukała rozmaitych dróg jak o niej przypomnieć widzom, czego efektem był chociażby teleturniej który trafił do katalogu minionej jesieni.

Teraz wiadomo już, że drugi sezon Squid Game powróci 26. grudnia 2024 roku. W międzyczasie jednak by przypomnieć o marce - firma rozpędza machinę marketingową związaną z promocją nadchodzącej gry w uniwersum.

Squid Game: Unleashed — wieloosobowa gra w klimacie morderczej gry!

Już 20 sierpnia podczas nocy otwarcia Gamescom 2024, Netflix zaprezentuje pierwsze materiały ze swojej produkcji. Squid Game: Unleashed to projekt, który póki co owiany jest tajemnicą. Wiemy na jego temat tylko tyle, że zaoferuje zabawę wieloosobową, a ponadto będzie na rozmaite sposoby wykorzystywała serialowe motywy.

Póki co nie wiadomo jeszcze do końca czego możemy się spodziewać podczas wtorkowej prezentacji: dłuższa zajawka CGI, a może fragmenty rozgrywki? Mam cichą nadzieję że te drugie. Skoro premiera drugiego sezonu Squid Game już w grudniu, to fajnie byłoby do tego czasu wyrobić się także z grą. To format, który perfekcyjnie sprawdzi się w tym medium, a przy okazji daje szansę na wrzucenie do kotła jednego z przedstawicieli najbardziej uwielbianych gatunków ostatnich lat.

Patrząc na to, jak prężnie Netflix rozwija swoje dywizje związane z grami - myślę, że jeśli dobrze to wszystko rozegrają to może być hit. I co istotne: nie tylko wśród zapalonych graczy, ale także w szeroko pojętym mainstreamie.