Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna — dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.

- tak brzmi oficjalny opis drugiego sezonu hitowego serialu Netfliska. Fani Geralta na dalsze jego przygody czekali 2 lata. Już wiemy, że Wiedźmin Sezon 2 powróci do platformy VOD 17 grudnia.

Pełny zwiastun drugiego sezonu serialu Wiedźmin. Premiera na Netflix już 17 grudnia

Po miesiącach zdawkowych informacji i mniej lub bardziej odkrywających tajemnice materiałów wideo, przyszła pora na pełny zwiastun drugiego sezonu. Choć pełno w nim scen akcji, potyczek oraz nowych bohaterów, w materiale wideo nie mogło zabraknąć odrobiny humoru. Druga część przygód Geralta, Ciri i Yennefer nie powtórzy na szczęście zabiegu, na który skusili się twórcy pierwszego sezonu. Wszyscy bohaterowie będą w jednej linii czasu, co z pewnością przełoży się na łatwiejszy odbiór wydarzeń. Przyznam szczerze, że byłem jedną z tych osób, które oglądając odcinki pierwszego sezonu nie do końca wiedziały, co się dzieje na ekranie. Teraz tego problemu ma nie być - a przynajmniej tak zapewniają twórcy.

Przy okazji warto przypomnieć, że wraz z nowym sezonem, na ekranie pojawi się więcej postaci znanych z książek o Geralcie.