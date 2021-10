Sprawa dotyczy premiery z zeszłego roku, gdy jesienią na Netfliksie debiutowały "Gwiazdeczki". Oryginalny francuski tytuł brzmi "Mignonnes", a w wersji angielskiej "Cuties". Nie jest to zbyt fortunny dobór tytułu, ale też w pewnym stopniu taka była konwencja, bo debiutujący na festiwalu Sundance film to komentarz reżysera Maïmouna Doucouré na temat social mediów i seksualizacji młodych dziewczyn. W Netflix nie podjęto jednak właściwej decyzji w kontekście plakatu promującego produkcję, gdyż na grafice znalazły się 12-latki w skąpych spodenkach i bluzkach przyjmując efektowne i prowokacyjne pozy taneczne.

Błyskawicznie to dostrzeżono, ponieważ o ile film jest świadomy komentowanej sprawy, to plakat wcale nie przejawia czegoś takiego. Pod hashtagiem #CancelNetflix pojawiło się mnóstwo tweetów, a petycja na Change.org wnioskująca o usunięcie filmu z oferty doczekała się 40 tys. podpisów. Netflix przeprosił za plakat, ale bronił filmu. Według Deadline współszefujący Netfliksowi Ted Sarandos skontkatował się z reżyserem, by osobiście przyznać się do popełnionego przez firmę błędu, ale filmu nie usunięto. Zauważono jednak co innego.

Po lewej: nowy plakat Netfliksa (wycofany), po prawej: oryginalny francuski plakat.

Jak donosi The Verge, Netflix miał skorzystać z dostępnych narzędzi, by móc kontrolować zasięgi filmu. Przed premierą "Gwiazdeczki" nie pojawiały wśród zapowiedzi i nadchodzących tytułów, nie wyświetlano go wśród "popularnych wyszukiwań" i nie znajdowało się wśród wyników na frazę "cute". Dostosowano algorytmy w ten sposób, by film nie pojawiał się w kontekście filmów dla dzieci ani mocniejszych tytułów, gdzie wspominana jest seksualność.

Redakcja dotarła do dokumentów wewnętrznych firmy, w których pojawiają się takie polecenia jak "tłumienie promocji i powiązanych zapytań wyszukiwania". W odpowiedzi na pytanie The Verge, rzecznik Netfliksa powiedział: Nasze rekomendacje pomagają użytkownikom znaleźć świetne tytuły do ​​obejrzenia wśród wszystkich opcji dostępnych w serwisie Netflix. Nie każdy tytuł jest promowany w ten sam sposób, podobnie jak strona główna każdego użytkownika jest inna.

Sytuacja staje się jeszcze poważniejsza, gdy okazuje się, że w styczniu 2020 roku zespół odpowiedzialny ze przegląd filmów przed premierą na platformie przygotował notatkę ostrzegającą przed potencjalnymi problemami. Napisano w niej: "Sceny taneczne są prowokacyjne, mają charakter seksualny i czasami mogą być niewygodne do oglądania, zawierają ujęcia w zwolnionym tempie. gdy 11-letnie dziewczynki ssą palce i zawierają zbliżenia na ich krocze i pośladki". Problemów z tłumaczeniem było więcej, bo w anglojęzycznym opisie znalazło się słowo "twerking" (rodzaj tańca erotycznego), więc hiszpański opis zawierał zwrot "taniec sensualny". Porzucono oryginalny plakat prezentujący młode dziewczyny z torbami zakupowymi i przygotowano własny. Znacznie bardziej prowokujący. Po premierze zapowiedzi i filmu Netflix wystosował przeprosiny.

W tekście dla Washington Post Maïmouna Doucouré napisał, że "jego celem było otwarcie ludziom oczu na to, co naprawdę dzieje się w szkołach i na social mediach, gdzie spotykane są młode dziewczyny z makijażem, wystrojone i sugestywnie tańczące naśladując swoich idoli." Koniec końców zamieszanie wokół filmu przyćmiło samą produkcję, którą później Netflix starał się schować przed widzami korzystając z dostępnych mu narzędzi. Swoboda i kontrola, jaką posiada platforma to jedno, ale zmarnowana szansa na zwrócenie uwagi widzów na problem seksualizacji dzieci to jeszcze coś innego.

Źródła: plakaty Decider,