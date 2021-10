Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3 na nowe konsole dopiero w przyszłym roku

Jeżeli mieliście nadzieję na spędzenie długich jesiennych wieczorów przed konsolami z odpalonymi next-genowymi wersjami Wiedźmina 3: Dziki Gon oraz Cyberpunk 2077 - to już przestańcie ją mieć. Firma wydała oficjalny komunikat, że w tym roku gry się nie pojawią. Co więcej - na nową wersję Wiedźmina przyjdzie nam jeszcze długo czekać.

Cyberpunk 2077 na PS5 i Xbox Series S/X w pierwszym kwartale 2022. Wiedźmin jeszcze później

W oficjalnym raporcie giełdowym CD Projekt Red pozbawił wszystkich złudzeń. Cyberpunk 2077 w wersji current-genowej pojawi się dopiero po świętach — w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wiedźmin 3: Dziki Gon musi odczekać swoje w kolejce — jego premiera przesunęła się aż do drugiego kwartału przyszłego roku. W oficjalnym komunikacie czytamy:

Aktualizując informacje dotyczące założeń wydawniczych CD PROJEKT S.A. (dalej “Spółka”) odnoszących się do wydania gier Cyberpunk 2077 oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsole nowej generacji (Xbox Series X|S oraz PlayStation 5), Zarząd Spółki informuje, iż bazując na rekomendacji osób zarządzających produkcją, podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowego czasu na prace nad oboma projektami. Aktualnym celem Spółki jest wydanie gry Cyberpunk 2077 na konsole nowej generacji w pierwszym kwartale 2022 r. zaś gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsole nowej generacji w drugim kwartale 2022 r.

Nie są to dobre wieści ani dla graczy, ani dla inwestorów. Jutrzejsze otwarcie może nie być dla nich zbyt wesołe. O ile jednak nowa wersja Wiedźmina 3 to rzecz, która... no cóż, może poczekać w kolejce - o tyle ponad rok czekania na (w miarę?) solidną wersję Cyberpunk 2077 dla konsol to jednak cios w plecy. No cóż, kochają, to poczekają. Ale wiosną dni dłuższe, to i ochoty na gry jakby trochę mniej...