Wiedźmin z darmową niespodzianką. To nie koniec jego przygód

Wiedźmin 3: Dziki Gon to jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza produkcja polskiego CD PROJEKT RED. Choć studio oficjalnie zakończyło prace nad tą grą, tak w połowie zeszłego roku udostępniło narzędzia do modyfikacji gry:

Wiedźmin 3 REDkit to oficjalna aplikacja do edytowania elementów gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, stworzona przez CD PROJEKT RED i Yigsoft. Zawarty w aplikacji zaawansowany zestaw narzędzi umożliwia tworzenie własnej zawartości, dzięki czemu każda osoba jest w stanie własnoręcznie wzbogacić świat Wiedźmina 3 o nowe questy, postacie, animacje i nie tylko!

Na efekty działań fanów nie trzeba było długo czekać. Choć w większości mody do Wiedźmina 3 to drobna kosmetyka, tak niektóre, jak wspomniana we wstępie "Pieśń Wiatru" w interesujący sposób rozszerza grę o nowe przygody Geralt musi odnaleźć tajemniczą Wyspę Szeptów, a pomoże mu w tym... wyprawa balonem. Co ciekawe, w dodatku wykorzystano dostępne zasoby do stworzenia zupełnie nowego doświadczenia – np. z wykorzystaniem istniejących nagrań głosów postaci, dzięki którym powstały nowe ścieżki dialogowe. Dodatek "Pieśń Wiatru" dostępny jest do pobrania, za darmo, na stronie Nexus Mods. Tam też znajdziecie spolszczenie do tego rozszerzenia, które z pewnością docenią fani Wiedźmina grający w niego po polsku.

Wiedźmin 3 z ogromnym wsparciem fanów. Do dyspozycji graczy tysiące modyfikacji

Nie grałeś? Warto nadrobić zaległości i szybko sprawdzić, co scena modderska ma do zaoferowania w Wiedźminie 3. A jest tego całkiem sporo. Zaglądając na stronę Nexus Mods, dowiemy się, że fani przygotowali ponad 7 tysięcy różnych modyfikacji wpływających na rozgrywkę w najpopularniejszej produkcji CD PROJEKT RED. Oczywiście nie wszystkie z nich wprowadzają dodatkowe przygody Geralta. Przede wszystkim to modyfikacje poprawiające i zmieniające rozgrywkę, dodające tekstury w wyższych rozdzielczościach, a nawet zmieniające wygląd bohaterów. Chcecie, by Yennefer z Vengerbergu wyglądała jak Angelina Jolie? Nie ma problemu.

Jest jeden minut tego rozwiązania. Modyfikacje do Wiedźmina 3 dostępne są wyłącznie dla gry w wersji na PC. Konsolowcy będą musieli się obejść smakiem. Nie ma jednak powodów do smutku. Dziki Gon oferuje naprawdę rozbudowaną przygodę, a wraz z dwoma dodatkami fabularnymi "Krew i Wino" oraz "Serca z Kamienia" zagwarantuje setki godzin fantastycznej zabawy.