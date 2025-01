Zaledwie dwa dni temu potwierdziły się plotki o powrocie kultowej serii. Tak, the Sims i the Sims 2 znów są dostępne na najnowszych systemach! Szkoda tylko, że od razu nie pochwalili się, ile one będą kosztować. Znając tę cenę, wszyscy byśmy trochę stonowali.

Reklama

EA nie zaskoczyło, wyciśnie z nas każdy pieniądz

Od dokładnie godziny 17:00, w sklepach cyfrowych, takich jak ten od Electronic Arts czy Steam, dostępny jest urodzinowy pakiet gier. Oto kultowe Simsy sprzed lat, wracają w pełnej okazałości na swoje 25 urodziny! Zgodnie z oficjalną informacją wydawcy, wiemy, że edycja The Sims 25-lecie Zestaw zawiera nie tylko podstawowe wersje gier, ale także ich fantastyczne dodatki.

Niestety, gorzka rzeczywistość była bezlitosna. Ceny, które mieliśmy nadzieję, że będą atrakcyjne, okazały się być w zgodzie z DNA Electronic Arts, które przyzwyczaiło fanów, że lubi z nich wyciskać każdy grosz. Tym razem nie jest inaczej. Do tego stopnia źle, że w zasadzie... Aż zabawnie. Nie przedłużając, wspomniana kolekcja The Sims 25-lecie Zestaw kosztuje dokładnie 179,90 złotych! Oczy nie mylą. Gra, w której niczego w zasadzie nie zmieniono i na współczesnych monitorach jest wciąż w 4:3, kosztuje 180 złotych.

Ktoś jednak nie miał dosyć tych żarcików. Dla ułatwienia można też the Sims 1 i the Sims 2 kupić osobno. Myślę, że nie brakuje osób, które jak ja, wolą po prostu część drugą. Była wówczas ogromnym skokiem, a dodatki Podróże, Cztery Pory Roku czy Zwierzaki to ukochane klasyki. Takie osoby mogą się zdecydować na kolejno the Sims Kolekcja Tradycyjna oraz the Sims™ 2 Kolekcja Tradycyjna. Pierwsza z gier kosztuje 89,90, zaś druga 129,90 i jak już pewnie zauważyliście, osobno wychodzą aż 40 złotych drożej niż w pakiecie 25-lecie Zestaw.

Cóż, wygląda na to, że pora na wpisanie klapaucius albo obycie się smakiem.