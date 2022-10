Netflix wszystkich nas zaskoczył i w weekend poinformował, że powstanie 4. sezon serialu Wiedźmin (obecnie trwają prace nad 3. sezonem) ale Henry Cavill nie będzie już częścią tego projektu. W roli Geralta zastąpi go nowy aktor i nie będzie to Tomasz Karolak.

Henry Cavill ma dość Geralta?

Netflix ma dla nas w ten weekend dwie wiadomości, dobrą i... trudno powiedzieć jaką. Pierwsza z nich to potwierdzenie, że powstanie 4. sezon przygód Geralta. Wszystko wskazuje na to, że amerykański gigant streamingu planuje zekranizować całą sagę Andrzeja Sapkowskiego. Oceny pierwszych dwóch sezonów są różne, ale chyba nikt z nas nie odmówi sobie chociażby rzucenia okiem również na sezon 3. Niestety będzie to ostatni raz kiedy w główną rolę - Białego Wilka wcieli się znakomity Henry Cavill. Aktor niespełna godzinę temu poinformował na swoim Instagramie, że 3. sezon będzie jego ostatnim w roli Geralta. W kolejnym sezonie pałeczkę przejmie inny znany aktor, Liam Hemsworth, brat Chrisa, którego kojarzymy przede wszystkim z bogiem Thorem w uniwersum Marvela.

Trudno w tej chwili oceniać, czy to dobra, czy zła wiadomość dla tego serialu. Henry Cavill bez wątpienia idealnie wcielił się w rolę Geralta, był najjaśniejszym punktem całego serialu. Duża w tym zasługa tego, że jest również fanem książek oraz gier, więc doskonale znał cały świat stworzony przez Andrzeja Sapkowskiego. Liam Hemsworth to w tej chwili wielka niewiadoma. Sam aktor oczywiście jest bardzo szczęśliwy, że dane mu jest wziąć udział w tej produkcji. Będzie miał jednak trudne zadanie i nie uniknie na każdym kroku porównań do Geralta w wykonaniu Cavilla.

Niestety ta zmiana już od dłuższego czasu wisiała w powietrzu, Henry Cavill potwierdził niedawno, że ponownie wcieli się w rolę Człowieka ze Stali i jasne stało się, że będzie miał bardzo mocno zajęty kalendarz. Wygląda, że na to, że miejsca na występy w serialu Wiedźmin już w nim zabrakło. Pozostaje nam mieć nadzieje, że Liam Hemsworth nie zawiedzie pokładanych w nim oczekiwań.