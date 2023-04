Seria "Igrzyska Śmierci" swoją kinową przygodę zakończyła w 2015 r. filmem "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2". Choć książkowy oryginał był trylogią, twórcy filmowej adaptacji zdecydowali się na cztery filmy, w których śledziliśmy losy Katniss Everdeen w jej zmaganiach w tytułowych "Igrzyskach Śmierci" - igrzyskach na śmierć i życie, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich dwunastu dystryktów państwa Panem. W filmach grali m.in. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Liam Hemsworth, Lenny Kravitz i Donald Sutherland.

I choć wydawało się, że przygoda z "Igrzyskami Śmierci" dobiegła końca, w 2020 r. na rynku pojawiła się nowa książka z serii. "Ballada Ptaków i Węży" autorstwa Suzanne Collins to prequel do trylogii opowiadający historię młodego Coriolanusa Snowa, który jest głównym antagonistą serii. I to właśnie o nim opowiadać będzie film,

"Ballada Ptaków i Węży". Nowy film z serii "Igrzyska Śmierci" na pierwszym zwiastunie

Z oficjalnego opisu filmu dowiadujemy się, że śledzić będziemy losy dwójki bohaterów. Młody Coriolanus (Tom Blyth) jest ostatnią nadzieją dla jego upadającego rodu, niegdyś dumnej rodziny Snow, która popadła w niełaskę w powojennym Kapitolu. Snow, wiedząc, że musi zrobić wszystko, by odzyskać reputacje, staje się mentorem Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), trybutki z ubogiego Dystryktu 12. Po tym, jak urok Lucy Gray urzeka publiczność Panem, Snow dostrzega możliwość zmiany ich losów. Coriolanus, dla którego wszystko, na co pracował, wisi na włosku, łączy siły się z Lucy Gray, by przechylić szalę na swoją korzyść. Walcząc z własnymi instynktami dobra i zła, rozpoczyna wyścig z czasem, by przetrwać i odkryć, czy ostatecznie stanie się ptakiem czy wężem.

W filmie w reżyserii Francisa Lawrence'a , grają m.in.: Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman i Viola Davis. "Igrzyska Śmierci: Ballada Ptaków i Węży" w kinach zadebiutuje 17 listopada. Tego dnia film pojawi się w Stanach Zjednoczonych. Na ten moment nie znamy daty polskiej premiery.