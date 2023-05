Nadchodzi nowy serial "Krew", który trafi na platformę Polsat Box Go. W obsadzie zobaczymy m. in. Ireneusza Czopa, Piotra Trojana i Małgorzatę Foremniak. To thriller psychologiczny na licencji.

Po sukcesie serialu "Matka" z Olgą Bołądź, platforma Polsat Box Go upatruje kolejnej szansy na dobry odbiór serialu w następnym mrocznym i tajemniczym tytule. "Krew" będzie bazować na irlandzkim serialu "Blood" - stacja zakupiła licencję do nakręcenia lokalnej wersji wyspiarskiego hitu. Za jego realizację odpowiadać będą Marcin Ziębiński, który będzie reżyserować całość - wcześniej nakręcił m. in. "Znaki" dla AXN, a także Tomasz Dobrowolski, który zajmie się zdjęciami.

Krew - nowy serial Polsat Box Go. O czym będzie?

W serialu po latach Laura (Vanessa Aleksander) powraca do swojego rodzinnego miasta w związku ze śmiercią swojej matki Marii (Małgorzata Foremniak). To niezaplanowane spotkanie wywołuje burzę przeszłości i rzuca nowe światło na tajemnice rodzinne, zmuszając Laurę do poszukiwania prawdziwego sprawcy śmierci jej matki. Bohaterowie staną w obliczu bolesnych wspomnień i będą odkrywać coraz więcej ukrytych sekretów rodzinnych.

"Krew" to serial o rodzinie, miłości, więzach, nieporozumieniu, kłamstwie. To serial o trudnych wyborach. Mam nadzieję, że widza przed ekran przyciągnie to, co przyciągnęło mnie do scenariusza: głębia postaci, pozornie łatwe emocje, które są przykrywką rodzinnych tajemnic. Fabuła jest naprawdę zaskakująca. Widz za każdym razem będzie zadawał sobie pytanie, kto jest dobry, a kto jest zły? - mówi Ireneusz Czop, wcielający się w rolę ojca, Jerzego Gajewskiego.

W tej produkcji śmierć nie jest zakończeniem, ale raczej początkiem. Stanowi punkt wyjścia do odrywania kolejnych warstw rodzinnych tajemnic, które leżą głęboko pod powierzchnią. Krew wiąże rodzinę tak mocno, jak jej mroczne sekrety, a stopniowe ich odkrywanie zaczyna burzyć dotychczasowy, pozornie uporządkowany świat. Na ekranie zobaczymy też Piotra Głowackiego i Katarzynę Z. Michalską.

W serialu "Krew" nic nie jest oczywiste, a każdy krok przybliżający główną bohaterkę do rozwiązania zagadki odkrywa kolejne kłamstwa w rodzinie Gajewskich. Jestem przekonany, że widzowie będą chcieli odkrywać te tajemnice razem z bohaterami serialu - Dyrektor Programowy Telewizji Polsat Edward Miszczak.

"Krew" to jedna z wielu produkcji zapowiedzianych i wprowadzanych na Polsat Box Go w tym roku. Platforma obiecywała, że 2023 upłynie pod znakiem licznych premier w serwisie i patrząc na dotychczasowe działania wygląda na to, że dotrzymają słowa. Ostatnio debiutowali "Teściowie", czyli serial komediowy z Cezarym Pazurą i Julią Wieniawą, a wcześniej mogliśmy oglądać takie produkcje, jak "Rodzina na Maxa", "Sługa Narodu" czy political fiction pt. "Wotum nieufności", który okazał się zaskakująco niezłym serialem.

Krew - kiedy premiera na Polsat Box Go?

Możliwość dodawania do usług VOD większej liczby treści i większa swoboda w emisji nowych odcinków pozwoliły Polsat Box Go nabrać wiatru w żagle i bez uwzględniania nowości w ramówce telewizyjnej regularnie dostarczać widzom nowości. Jak wypadnie "Krew", do którego właśnie zaczynają się zdjęcia? Nie ogłoszono jeszcze daty premiery serialu, ale gdy tylko tak się stanie poinformujemy Was o tym.