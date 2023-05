Filmy z serii Indiana Jones do tej pory były dostępne na platformie Paramount+, która posiadała do nich prawa. Disney jednak wreszcie dogadał się ze swoim konkurentem i jeden z najbardziej lubianych bohaterów kina wróci na do swojej kolebki. Akurat na miesiąc przed premierą najnowszej części całej serii.

Indiana Jones na Disney+

Prezes Lucasfilm Kathleen Kennedy ogłosiła, że kultowe filmy z serii „Indiana Jones” będą dostępne dla użytkowników Disney+ od 31 maja. Fani będą mogli obejrzeć filmy “Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej Arki”, “Indiana Jones i Świątynia Zagłady”, “Indiana Jones i ostatnia krucjata” i “Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki” przed premierą najnowszej produkcji „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” - finałowej odsłony ukochanej przez wielu serii, która zadebiutuje w kinach 30 czerwca. Udało nam się potwierdzić, że komunikat dotyczy też polskiego rynku, więc możecie już planować letnie wieczory z Harrisonem Fordem.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia to bez wątpienia jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów w tym roku. Będzie to 5. i prawdopodobnie ostatnia odsłona serii Indiana Jones. Harrison Ford ponownie wciela się w tytułową rolę i tym razem będzie poszukiwał Tarczy przeznaczenia. Wygląda na to, że w filmie nie zabraknie widowiskowych pościgów, strzelanin oraz nazistów. Spekuluje się również o podróżach w czasie, bo na trailerze widać odmłodzonego Harrisona Forda, ale w tej chwili to tylko domysły. Wszystkiego dowiemy się już za nieco ponad 6 tygodni.