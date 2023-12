Nad nowym Wiedźminem będzie pracowało 400 osób

CD Projekt w pełni sił wraca do walki

CD Projekt ma za sobą bardzo burzliwy okres. Z jednej strony Cyberpunk 2077 był sporym sukcesem finansowym, ale wszyscy chyba mamy przekonanie, że można było z tej premiery wyciągnąć znacznie więcej. Zamiast świętować sukces, spółka ostatnie 3 lata spędziła w zasadzie na gaszeniu pożarów i doprowadzeniu gry do takiego stanu, który zadowoli zarówno graczy jak i twórców. Zwieńczeniem tych starań była bardzo udana premiera dodatku Widmo Wolności oraz Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. W 2024 roku nie spodziewamy się żadnych premier ze strony tego producenta, ale to wcale nie oznacza, że spółka spoczęła na laurach po udanej premierze.

W wywiadzie udzielonym Parkietowi, odchodzący prezes - Adam Kiciński zdradził nieco planów jakie spółka ma na najbliższe miesiące. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od początku 2024 roku stery w firmie przejmą Adam Badowski oraz Michał Nowakowski, a Adam Kiciński pozostanie w zarządzie w roli szefa strategii (Chief Strategy Officer), aby od 2025 roku przejść do rady nadzorczej. Kiciński jest przekonany, że zostawia spółkę w dobrych rękach i nadal będzie pracował nad jej sukcesem w przyszłości. Zdradził jednocześnie, że obecnie nad nowym Wiedźminem (projekt o kodowej nazwie Polaris) pracuje już 330 osób, a do połowy 2024 roku liczba ta wzrośnie do 400.

Źródło: CD Projekt RED

Będzie to już kompletny zespół, który skupi się na dowiezieniu kolejnego wartego zapamiętania RPGa z otwartym światem. Prezes nie chce jednak spekulować kiedy gra może mieć swoją premierę, a czerpiąc z doświadczeń związanych z Cyberpunkiem 2077 zakłada, że datę tą poznamy raczej później niż wcześniej. Jednocześnie amerykański zespół w Bostonie przy współpracy z kolegami z Vancouver rozpoczyna prace koncepcyjne nad projektem Orion. Będzie to nowa gra z uniwersum Cyberpunka 2077, której premiera planowana jest już po 4. odsłonie Wiedźmina. Prezes potwierdził też, że The Molasses Flood nadal pracuje nad Syriuszem, czyli projektem osadzonym w świecie Wiedźmina, którego realizacja stanęła ostatnio pod znakiem zapytania. Polskie Fool's Theory na zlecenie CD Projektu pracuje też nad nową wersją pierwszego Wiedźmina.

Trwają prace nad nowym uniwersum

Cztery duże projekty prowadzone w tym samym czasie to spore wyzwanie, ale Adam Kiciński jest przekonany, że spółka podoła temu wyzwaniu. Jakby tego było mało cały czas trwają też prace koncepcyjne nad projektem Hadar, czyli całkiem nowym uniwersum, które tworzone jest od podstaw. Obecnie trwa projektowanie nowego świata, opisywanie go i ilustrowanie, więc zanim zacznie powstawać właściwa gra minie jeszcze dużo czasu. Prezes zdradził tylko, że będzie to gra z pokrewnego gatunku z elementami RPG i otwartego świata, która jednak nie będzie bezpośrednim konkurentem Wiedźmina i Cyberpunka.

W przyszłym roku więcej niż o grach może być mowy o innych powiązanych projektach. Wiemy już, że trwają prace nad aktorskim serialem/filmem w uniwersum Cyberpunka 2077, ale Kiciński jasno dał do zrozumienia, że nie jest to jedyny projekt. Szczegółów nie zdradził, ale stwierdził, że widzą w takich działaniach wartość dodaną. Anime Cyberpunk: Edgerunners miało pozytywny wpływ na sprzedaż gry i takie oczekiwania są względem innych, podobnych pomysłów. Jednocześnie po raz kolejny odchodzący prezes i nadal istotny udziałowiec ponownie potwierdził, że nie zamierzają szukać inwestora branżowego i są w stanie sami finansować swoje produkcje. CD Projekt chce budować własną markę i gonić pod względem wartości największe firmy w branży. Pozostaje nam tylko kibicować tym postanowieniom.